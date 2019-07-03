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В Магнитогорске будут судить подозреваемых в мошенничестве в сфере оказания финансовых услуг на 13 млн рублей
3 июль 2019 (17:39)
УрБК, Челябинск, 03.07.2019. В Магнитогорске прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих местных жителей, подозреваемых в хищении свыше 13 млн руб. под видом оказания финансовых услуг. Об этом сообщает прокуратура Челябинской области.
По версии следствия, злоумышленники с 2013 по 2014 год от имени номинальных юридических лиц похитили у граждан в общей сумме свыше 1,1 млн руб. Для этого они использовали логотип и вывеску несуществующей компании, разрекламированной как общество по оказанию услуг софинансирования — погашения кредитных обязательств граждан за денежное вознаграждение. В качестве такого вознаграждения они брали 30% от суммы имеющегося у клиента кредита. Однако не намеревались погашать выплаты. Сделав несколько взносов для создания видимости исполнения обязательств, соучастники завладели денежными средствами 12 граждан.
После этого, с 2014 по 2015 год, злоумышленники, также используя название несуществующей организации, похитили денежные средства 68 граждан. Но в этот раз они обещали вкладчикам возможность быстрого получения необоснованно высокого процента по вкладам (до 55%). Таким образом, по версии следствия, подозреваемые получили более 12,2 млн. руб.
Теперь им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Магнитогорска.
По версии следствия, злоумышленники с 2013 по 2014 год от имени номинальных юридических лиц похитили у граждан в общей сумме свыше 1,1 млн руб. Для этого они использовали логотип и вывеску несуществующей компании, разрекламированной как общество по оказанию услуг софинансирования — погашения кредитных обязательств граждан за денежное вознаграждение. В качестве такого вознаграждения они брали 30% от суммы имеющегося у клиента кредита. Однако не намеревались погашать выплаты. Сделав несколько взносов для создания видимости исполнения обязательств, соучастники завладели денежными средствами 12 граждан.
После этого, с 2014 по 2015 год, злоумышленники, также используя название несуществующей организации, похитили денежные средства 68 граждан. Но в этот раз они обещали вкладчикам возможность быстрого получения необоснованно высокого процента по вкладам (до 55%). Таким образом, по версии следствия, подозреваемые получили более 12,2 млн. руб.
Теперь им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Магнитогорска.
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