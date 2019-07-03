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«МегаФон» лидирует по числу базовых станций в России

УрБК, Москва, 03.07.2019. «МегаФон» лидирует по числу базовых станций в России, по данным Роскомнадзора на конец мая 2019 года. Всего у оператора более 238,52 тыс. объектов связи, при этом общее число 4G базовых станций составляет 98,1 тыс., что значительно превышает аналогичные показатели конкурентов. Об этом сообщает пресс-служба оператора связи.



За 5 месяцев 2019 года количество базовых станций стандарта 4G операторов «большой четверки» в России выросло на 16% до 283,4 тыс. объектов, говорится в отчете Роскомнадзора. При этом «МегаФон» владеет наибольшим числом базовых станций стандарта 4G — 98,1 тыс., а показатели остальных конкурентов значительно ниже — 67,9 тыс., 65,2 тыс. и 52,3 тыс.



«МегаФон» — оператор с самым большим покрытием сети и самой высокой скоростью передачи данных. Роскомнадзор подтверждает наше лидерство по числу базовых станций стандарта LTE, а также общему числу базовых станций. Я рад сообщить, что международная исследовательская компания Ookla уже несколько лет подряд называет «МегаФон» оператором с самым быстрым мобильным интернетом в России, опережающим по этому показателю в полтора раза любого из конкурентов. Это яркое доказательство того, что инвестиции компании в развитие сети и умную настройку инфраструктуры оценивают наши клиенты, независимые профессионалы рынка в России и по всему миру», — говорит директор по техническим инновациям и инфраструктуре «МегаФона» Фредерик Ваносчуйзе.



Сегодня даже в самых удаленных и необычных местах России есть сигнал «МегаФона». Так, базовая станция оператора установлена на космодроме Восточный в 500 м от места запуска ракет. На Кольском полуострове объект связи «МегаФона» находится в тундре и работает от энергии ветра. На Урале есть базовая станция «Выживший» на берегу Ледовитого океана. Она установлена в вахтовом поселке Сабетта.

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