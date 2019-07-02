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Официальный курс доллара США вырос на 17 коп., евро — на 1 коп.
2 июль 2019 (14:48)
УрБК, Москва, 02.07.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 июля 2019 года. Курс долл. США вырос на 17 коп., до 63,23 руб., евро — на 1 коп. до 71,41 руб.
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