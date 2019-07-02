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В Екатеринбурге МФО «МигКредит» оштрафована на 100 тыс. рублей за частые звонки должнику

2 июль 2019 (13:14)

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2019. В Екатеринбурге микрофинансовая организация (МФО) «МигКредит» оштрафована на 100 тыс. руб. за нарушение закона о работе с должниками.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области, с жалобой на действия МФО обратилась жительница города. На данный момент у нее шесть займов в микрокредитных и микрофинансовых организациях.

«Должница погашает постепенно свои задолженности. Однако из всего числа ее кредиторов в части порядка общения нарушила закон лишь одна микрофинансовая организация. В нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц сотрудники микрофинансовой организации превысили установленное законом количество звонков, поступающих на телефон должницы с требованием погасить задолженность», — говорится в сообщении.

В связи с обращением заемщика было возбуждено административное дело по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». По итогам рассмотрения материалов в отношении МФО «МигКредит» было вынесено решение о штрафе.






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