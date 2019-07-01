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На Среднем Урале до 2 июля продержится смог

1 июль 2019 (12:38)

УрБК, Екатеринбург, 01.07.2019. В Свердловской области до 2 июля 2019 года продержится смог, сообщается на сайте Уралгидрометцентра.

«С 20 часов 30 июня до 20 часов 2 июля на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — говорится в сообщении.

Отмена предупреждения запланирована с 20.00 2 июля.

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