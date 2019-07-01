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Минстрой назвал заявления о росте цен после отмены «долевки» маркетинговым ходом
1 июль 2019 (12:18)
УрБК, Москва, 01.07.2019. Глава Минстроя РФ Владимир Якушев назвал маркетинговым ходом анонсирование повышения цен на жилье после перехода на проектное финансирование. Об этом он рассказал в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты», передает ТАСС.
«Это не более чем маркетинговый ход. Экономические основания повышения стоимости квадратного метра в уже строящихся домах не могут быть связаны с переходом на проектное финансирование. Основная масса застройщиков, по большому счету, еще не получила проектное финансирование, и повышать цену, закладывая те проценты, которые они еще не платили, — это опережать события», — заявил В. Якушев.
Отметим, что с 1 июля российские застройщики лишаются возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию.
«Это не более чем маркетинговый ход. Экономические основания повышения стоимости квадратного метра в уже строящихся домах не могут быть связаны с переходом на проектное финансирование. Основная масса застройщиков, по большому счету, еще не получила проектное финансирование, и повышать цену, закладывая те проценты, которые они еще не платили, — это опережать события», — заявил В. Якушев.
Отметим, что с 1 июля российские застройщики лишаются возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию.
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