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Минстрой назвал заявления о росте цен после отмены «долевки» маркетинговым ходом

УрБК, Москва, 01.07.2019. Глава Минстроя РФ Владимир Якушев назвал маркетинговым ходом анонсирование повышения цен на жилье после перехода на проектное финансирование. Об этом он рассказал в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты», передает ТАСС.



«Это не более чем маркетинговый ход. Экономические основания повышения стоимости квадратного метра в уже строящихся домах не могут быть связаны с переходом на проектное финансирование. Основная масса застройщиков, по большому счету, еще не получила проектное финансирование, и повышать цену, закладывая те проценты, которые они еще не платили, — это опережать события», — заявил В. Якушев.



Отметим, что с 1 июля российские застройщики лишаются возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию.

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