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В Свердловской области за выходные задержано 184 нетрезвых водителя
1 июль 2019 (10:48)
УрБК, Екатеринбург, 01.07.2019. На территории Среднего Урала с пятницы по воскресенье сотрудники Госавтоинспекции выявили 184 водителя, которые управляли транспортными средствами в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
При этом 21 водитель был задержан за данное нарушение уже повторно, и теперь им грозит уголовная ответственность. Еще 34 водителя отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.
Больше всего нетрезвых водителей было задержано в субботу, 29 июня, когда отмечался День молодежи.
Кроме этого, в ходе рейдовых мероприятий было выявлено 124 факта управления транспортными средствами водителями, не имеющими прав, и 28 фактов, когда за рулем находились граждане, ранее лишенные водительского удостоверения за допущенные грубые нарушения ПДД.
«Как показывают итоги рейдовых мероприятий, которые проходят каждые выходные, водителей не пугают крупные штрафы и лишение права управления на срок до трех лет, уголовная ответственность и лишение свободы за ДТП, совершенные в нетрезвом состоянии», — говорится в сообщении.
В Свердловской области только за минувшие выходные зарегистрировано четыре ДТП, совершенных нетрезвыми водителями. В одной из этих аварий погибла 17-летняя школьница, еще три человека получили травмы. С начала года в 115 автоавариях, спровоцированных водителями, управлявшими транспортными средствами в состоянии опьянения. В этих ДТП 33 человека погибли и еще 141 получил травмы.
При этом 21 водитель был задержан за данное нарушение уже повторно, и теперь им грозит уголовная ответственность. Еще 34 водителя отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.
Больше всего нетрезвых водителей было задержано в субботу, 29 июня, когда отмечался День молодежи.
Кроме этого, в ходе рейдовых мероприятий было выявлено 124 факта управления транспортными средствами водителями, не имеющими прав, и 28 фактов, когда за рулем находились граждане, ранее лишенные водительского удостоверения за допущенные грубые нарушения ПДД.
«Как показывают итоги рейдовых мероприятий, которые проходят каждые выходные, водителей не пугают крупные штрафы и лишение права управления на срок до трех лет, уголовная ответственность и лишение свободы за ДТП, совершенные в нетрезвом состоянии», — говорится в сообщении.
В Свердловской области только за минувшие выходные зарегистрировано четыре ДТП, совершенных нетрезвыми водителями. В одной из этих аварий погибла 17-летняя школьница, еще три человека получили травмы. С начала года в 115 автоавариях, спровоцированных водителями, управлявшими транспортными средствами в состоянии опьянения. В этих ДТП 33 человека погибли и еще 141 получил травмы.
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