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Минтранс России намерен ужесточить регулирование сервисов совместных поездок на автомобилях

1 июль 2019 (10:27)

УрБК, Москва, 01.07.2019. Минтранс России разработал проект нового закона и поправок к действующим нормам для регулирования онлайн-агрегаторов совместных поездок на автомобилях. Крупнейшим из таких сервисов в России считается французская BlaBlaCar, сообщает газета «Коммерсантъ».

Проект запрещает использовать наличные средства для компенсации водителям, число рейсов может быть ограничено двумя в сутки, а попутчиков — пятью. Кроме того, водитель, предоставляющий услуги карпулинга, должен иметь водительские права категории В и стаж от двух лет. В противном случае перевозчику и агрегатору грозит блокировка.

В ведомстве подтвердили разработку документа. Проект будет рассмотрен до 25 июля. Документ сможет вступить в силу через год после подписания.

Крупнейший сервис, оказывающий услуги карпулинга, — BlaBlaCar, которым, по внутренним данным, пользуются около 20 млн человек.

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