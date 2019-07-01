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Минтранс России намерен ужесточить регулирование сервисов совместных поездок на автомобилях
1 июль 2019 (10:27)
УрБК, Москва, 01.07.2019. Минтранс России разработал проект нового закона и поправок к действующим нормам для регулирования онлайн-агрегаторов совместных поездок на автомобилях. Крупнейшим из таких сервисов в России считается французская BlaBlaCar, сообщает газета «Коммерсантъ».
Проект запрещает использовать наличные средства для компенсации водителям, число рейсов может быть ограничено двумя в сутки, а попутчиков — пятью. Кроме того, водитель, предоставляющий услуги карпулинга, должен иметь водительские права категории В и стаж от двух лет. В противном случае перевозчику и агрегатору грозит блокировка.
В ведомстве подтвердили разработку документа. Проект будет рассмотрен до 25 июля. Документ сможет вступить в силу через год после подписания.
Крупнейший сервис, оказывающий услуги карпулинга, — BlaBlaCar, которым, по внутренним данным, пользуются около 20 млн человек.
Проект запрещает использовать наличные средства для компенсации водителям, число рейсов может быть ограничено двумя в сутки, а попутчиков — пятью. Кроме того, водитель, предоставляющий услуги карпулинга, должен иметь водительские права категории В и стаж от двух лет. В противном случае перевозчику и агрегатору грозит блокировка.
В ведомстве подтвердили разработку документа. Проект будет рассмотрен до 25 июля. Документ сможет вступить в силу через год после подписания.
Крупнейший сервис, оказывающий услуги карпулинга, — BlaBlaCar, которым, по внутренним данным, пользуются около 20 млн человек.
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