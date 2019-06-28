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Подписан закон о защите прав дольщиков в РФ в случае банкротства застройщика

28 июнь 2019 (18:02)

УрБК, Москва, 28.06.2019. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, защищающий интересы участников долевого строительства в случае банкротства застройщика. Об этом сообщает ТАСС.

19 июня закон был принят Госдумой в третьем чтении и 26 июня одобрен Советом федерации.

С его введением появится возможность досрочно расторгнуть действующие договоры страхования гражданской ответственности застройщиков за неисполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве. Полученные страховщиками по этим договорам премии могут быть возвращены. Такими рисками с этого года занимается Фонд защиты прав дольщиков, ему и должны быть переданы премии. При этом страховщики могут оставить себе 1% полученных премий в качестве расходов на ведение дел.

Отмечается, что в 2018 году сборы в этом сегменте составили 15,3 млрд руб.

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