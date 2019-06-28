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В Екатеринбурге утвердили «дорожную карту» повышения инвестиционной привлекательности города
28 июнь 2019 (16:44)
УрБК, Екатеринбург, 28.06.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил план мероприятий («дорожную карту») по повышению инвестиционной привлекательности города, сообщается на официальном портале города.
Отмечается, что в плане впервые предусмотрено размещение на официальном сайте администрации Екатеринбурга ежегодного отчета о деятельности инвестиционного уполномоченного. Также «Дорожная карта» предписывает ведение реестров свободных земельных участков, промышленных площадок, ресурсоснабжающих организаций, позволяющих предоставлять заинтересованным лицам информацию, необходимую для принятия решения о реализации инвестиционных проектов.
Кроме того, план предполагает применение проверочных листов (списков контрольных вопросов) для снижения административного давления на бизнес, повышения прозрачности проведения проверок в ходе осуществления отдельных видов муниципального контроля.
Планируется при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для нужд города ежегодно увеличивать долю заключенных с субъектами малого предпринимательства муниципальных контрактов. В 2019 году она должна составлять 15%, в 2020 году — 16%, а в 2021-м — 17%.
Также предусмотрена синхронизация муниципальных документов территориального планирования, схем тепло-, электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения с инвестиционными программами ресурсоснабжающих организаций.
В административные регламенты предоставления муниципальных услуг должны быть внесены изменения по сокращению срока выдачи разрешений на проведение работ по размещению линейных объектов, на использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на выполнение работ в целях строительства (реконструкции) линейных объектов (в том числе на проведение земляных работ, работ по вырубке и (или) пересадке зеленых насаждений). Таким образом, сроки выдачи разрешительной документации должны ежегодно сокращаться: в 2019 году на это отводится не более 25 дней, в 2020 году — не более 15 дней, в 2021 году — не более 10 дней.
«При этом должна быть обеспечена возможность выдачи организациям, осуществляющим подключение (технологическое присоединение) к сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, разрешительной документации в электронном виде с использованием специального регионального портала», — отмечается в сообщении.
Отмечается, что в плане впервые предусмотрено размещение на официальном сайте администрации Екатеринбурга ежегодного отчета о деятельности инвестиционного уполномоченного. Также «Дорожная карта» предписывает ведение реестров свободных земельных участков, промышленных площадок, ресурсоснабжающих организаций, позволяющих предоставлять заинтересованным лицам информацию, необходимую для принятия решения о реализации инвестиционных проектов.
Кроме того, план предполагает применение проверочных листов (списков контрольных вопросов) для снижения административного давления на бизнес, повышения прозрачности проведения проверок в ходе осуществления отдельных видов муниципального контроля.
Планируется при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для нужд города ежегодно увеличивать долю заключенных с субъектами малого предпринимательства муниципальных контрактов. В 2019 году она должна составлять 15%, в 2020 году — 16%, а в 2021-м — 17%.
Также предусмотрена синхронизация муниципальных документов территориального планирования, схем тепло-, электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения с инвестиционными программами ресурсоснабжающих организаций.
В административные регламенты предоставления муниципальных услуг должны быть внесены изменения по сокращению срока выдачи разрешений на проведение работ по размещению линейных объектов, на использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на выполнение работ в целях строительства (реконструкции) линейных объектов (в том числе на проведение земляных работ, работ по вырубке и (или) пересадке зеленых насаждений). Таким образом, сроки выдачи разрешительной документации должны ежегодно сокращаться: в 2019 году на это отводится не более 25 дней, в 2020 году — не более 15 дней, в 2021 году — не более 10 дней.
«При этом должна быть обеспечена возможность выдачи организациям, осуществляющим подключение (технологическое присоединение) к сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, разрешительной документации в электронном виде с использованием специального регионального портала», — отмечается в сообщении.
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