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В Екатеринбурге утвердили «дорожную карту» повышения инвестиционной привлекательности города

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил план мероприятий («дорожную карту») по повышению инвестиционной привлекательности города, сообщается на официальном портале города.



Отмечается, что в плане впервые предусмотрено размещение на официальном сайте администрации Екатеринбурга ежегодного отчета о деятельности инвестиционного уполномоченного. Также «Дорожная карта» предписывает ведение реестров свободных земельных участков, промышленных площадок, ресурсоснабжающих организаций, позволяющих предоставлять заинтересованным лицам информацию, необходимую для принятия решения о реализации инвестиционных проектов.



Кроме того, план предполагает применение проверочных листов (списков контрольных вопросов) для снижения административного давления на бизнес, повышения прозрачности проведения проверок в ходе осуществления отдельных видов муниципального контроля.



Планируется при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для нужд города ежегодно увеличивать долю заключенных с субъектами малого предпринимательства муниципальных контрактов. В 2019 году она должна составлять 15%, в 2020 году — 16%, а в 2021-м — 17%.



Также предусмотрена синхронизация муниципальных документов территориального планирования, схем тепло-, электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения с инвестиционными программами ресурсоснабжающих организаций.



В административные регламенты предоставления муниципальных услуг должны быть внесены изменения по сокращению срока выдачи разрешений на проведение работ по размещению линейных объектов, на использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на выполнение работ в целях строительства (реконструкции) линейных объектов (в том числе на проведение земляных работ, работ по вырубке и (или) пересадке зеленых насаждений). Таким образом, сроки выдачи разрешительной документации должны ежегодно сокращаться: в 2019 году на это отводится не более 25 дней, в 2020 году — не более 15 дней, в 2021 году — не более 10 дней.



«При этом должна быть обеспечена возможность выдачи организациям, осуществляющим подключение (технологическое присоединение) к сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, разрешительной документации в электронном виде с использованием специального регионального портала», — отмечается в сообщении.

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