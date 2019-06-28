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В России с 1 июля появятся новые ограничения по займам

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2019. С 1 июля начинает действовать новое единое ограничение предельной задолженности по взятым на срок до 1 года кредитам и займам. Проценты, штрафы и другие платежи, начисленные на такой кредит или заем, не смогут превышать сам долг более чем в два раза. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью Уральского главного управления Банка России.



«Если человек взял в займы, например, 15 тыс. руб., он отдаст не более 45 тыс.: 15 тыс. — долг, 30 тыс. — проценты, неустойка и другие платежи. После достижения двукратной суммы долга какие-либо начисления запрещены», — поясняется в сообщении.



Ранее, с 28 января этого года, ограничение составили 2,5-кратный размер. А с 1 января 2020 года предел снизят до 1,5-кратного размера.



Кроме того, с 1 июля 2019 года снижается ограничение ежедневной процентной ставки по займу с 1,5% до 1% в день.



«Все вышеперечисленные изменения касаются тех договоров, которые заключаются с 1 июля этого года», — уточняет Банк России.



За 2018 год микрофинансовые организации Свердловской области выдали микрозаймов на 1 млрд 307 млн 624 тыс. руб., что на 26% меньше по сравнению с 2017 годом. При этом объем выданных физлицам микрозаймов сократился на 35% и составил 613 млн 213 тыс. руб., а индивидуальным предпринимателям — вырос на 86% и составил 386 млн 744 тыс. руб. Юридическим лицам в прошлом году выдали 307 млн 667 тыс. руб. (рост на 69%).

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