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Челябинский филиал ПГК на 15% нарастил перевозку грузов международного экспедирования
28 июнь 2019 (10:52)
УрБК, Челябинск, 28.06.2019. Челябинский филиал Первой грузовой компании (ПГК) за 5 месяцев 2019 года перевез 195 тыс. т экспортных и импортных грузов по договорам международного экспедирования на полигоне Южно-Уральской железной дороги на 15% превысив аналогичный показатель прошлого года. Грузооборот филиала в указанном сегменте достиг 390 млн т-км. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
«Мы не просто перевозим груз, но и рассчитываем для клиента оптимальный маршрут, отслеживаем промежуточные этапы доставки, берем на себя полное оформление сопроводительной документации. Наш основной клиент — «Челябинский электрометаллургический комбинат» («ЧЭМК»), который является крупнейшим российским производителем ферросплавов. Его продукция востребована не только внутри страны, но также в Азербайджане, Казахстане, странах Азии, Республике Беларусь. За 5 месяцев 2019 года объем международного экспедирования грузов «ЧЭМК» составил 145 тыс. тонн», — рассказал директор Челябинского филиала ПГК Владимир Терехов.
Кроме того, филиал нарастил экспортные отправки продукции «Челябинского завода металлоконструкций» (ЧЗМК). Она используется для строительства дополнительных производственных мощностей на Актогайском горно-обогатительном комбинате, расположенном в Казахстане. С января по май 2019 года по договору транспортной экспедиции было перевезено 6,5 тыс. т металлоконструкций, что в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузы следовали со станции Челябинск-Южный на станцию Актогай.
В целом рост в рамках доставки по договорам транспортной экспедиции показали такие номенклатуры грузов, как руда железная (увеличение на 7%, до 130 тыс. т), товары народного потребления (увеличение на 28%, до 32 тыс. т), черные металлы (увеличение на 6%, до 15 тыс. т), металлоконструкции (увеличение на 40%, до 6,5 тыс. т), огнеупоры (увеличение на 2%, до 6,5 тыс. т) и строительные грузы (увеличение на 2%, до 5,5 тыс. т).
Наиболее востребованными направлениями у партнеров ПГК являются страны Средней Азии и Монголия. Рост экспортных перевозок со станций Южно-Уральской железной дороги составляет 46%, до 65 тыс. т по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Импортные перевозки также показали увеличение на 12%, до 130 тыс. т.
«Мы не просто перевозим груз, но и рассчитываем для клиента оптимальный маршрут, отслеживаем промежуточные этапы доставки, берем на себя полное оформление сопроводительной документации. Наш основной клиент — «Челябинский электрометаллургический комбинат» («ЧЭМК»), который является крупнейшим российским производителем ферросплавов. Его продукция востребована не только внутри страны, но также в Азербайджане, Казахстане, странах Азии, Республике Беларусь. За 5 месяцев 2019 года объем международного экспедирования грузов «ЧЭМК» составил 145 тыс. тонн», — рассказал директор Челябинского филиала ПГК Владимир Терехов.
Кроме того, филиал нарастил экспортные отправки продукции «Челябинского завода металлоконструкций» (ЧЗМК). Она используется для строительства дополнительных производственных мощностей на Актогайском горно-обогатительном комбинате, расположенном в Казахстане. С января по май 2019 года по договору транспортной экспедиции было перевезено 6,5 тыс. т металлоконструкций, что в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузы следовали со станции Челябинск-Южный на станцию Актогай.
В целом рост в рамках доставки по договорам транспортной экспедиции показали такие номенклатуры грузов, как руда железная (увеличение на 7%, до 130 тыс. т), товары народного потребления (увеличение на 28%, до 32 тыс. т), черные металлы (увеличение на 6%, до 15 тыс. т), металлоконструкции (увеличение на 40%, до 6,5 тыс. т), огнеупоры (увеличение на 2%, до 6,5 тыс. т) и строительные грузы (увеличение на 2%, до 5,5 тыс. т).
Наиболее востребованными направлениями у партнеров ПГК являются страны Средней Азии и Монголия. Рост экспортных перевозок со станций Южно-Уральской железной дороги составляет 46%, до 65 тыс. т по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Импортные перевозки также показали увеличение на 12%, до 130 тыс. т.
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