Новости дня

Власти Североуральска отказались изымать помещение у заповедника «Денежкин камень»

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2019. Администрация Североуральского городского округа отказалась выселять экошколу, созданную на базе заповедника «Денежкин камень». Копия решения администрации округа опубликована на странице заповедника в Facebook.



Речь идет о сохранении за заповедником помещения в селе Всеволодо-Благодатское (ул. Кирова, 21). До настоящего времени там была организована экошкола.



«Руководством заповедника были представлены запрашиваемые администрацией документы: сертификаты соответствия строительных материалов и информация по твердотопливному котлу», — отмечается в сообщении заповедника.



В начале июня 2019 года администрация «Денежкиного камня» заявила о попытке городских властей изъять это помещение.



После этого родители детей, которые обучаются в экошколе, написали письмо на имя губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с просьбой вмешаться в ситуацию с закрытием образовательного учреждения. По их словам, это стало следствием конфликта, который возник между администрацией Североуральского городского округа и руководством заповедника из-за утечки вод с отвалов УГМК в 2017 году.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">27 июнь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 17:33</span><br /><strong>Власти Североуральска отказались изымать помещение у заповедника «Денежкин камень»</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 27.06.2019. Администрация Североуральского городского округа отказалась выселять экошколу, созданную на базе заповедника «Денежкин камень». Копия решения администрации округа опубликована на странице заповедника в Facebook.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087988-vlasti-severouralska-otkazalis-izymat-pomeschenie-u-zapovednika-denezhkin-kamen.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: