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Власти Североуральска отказались изымать помещение у заповедника «Денежкин камень»
27 июнь 2019 (17:33)
УрБК, Екатеринбург, 27.06.2019. Администрация Североуральского городского округа отказалась выселять экошколу, созданную на базе заповедника «Денежкин камень». Копия решения администрации округа опубликована на странице заповедника в Facebook.
Речь идет о сохранении за заповедником помещения в селе Всеволодо-Благодатское (ул. Кирова, 21). До настоящего времени там была организована экошкола.
«Руководством заповедника были представлены запрашиваемые администрацией документы: сертификаты соответствия строительных материалов и информация по твердотопливному котлу», — отмечается в сообщении заповедника.
В начале июня 2019 года администрация «Денежкиного камня» заявила о попытке городских властей изъять это помещение.
После этого родители детей, которые обучаются в экошколе, написали письмо на имя губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с просьбой вмешаться в ситуацию с закрытием образовательного учреждения. По их словам, это стало следствием конфликта, который возник между администрацией Североуральского городского округа и руководством заповедника из-за утечки вод с отвалов УГМК в 2017 году.
Речь идет о сохранении за заповедником помещения в селе Всеволодо-Благодатское (ул. Кирова, 21). До настоящего времени там была организована экошкола.
«Руководством заповедника были представлены запрашиваемые администрацией документы: сертификаты соответствия строительных материалов и информация по твердотопливному котлу», — отмечается в сообщении заповедника.
В начале июня 2019 года администрация «Денежкиного камня» заявила о попытке городских властей изъять это помещение.
После этого родители детей, которые обучаются в экошколе, написали письмо на имя губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с просьбой вмешаться в ситуацию с закрытием образовательного учреждения. По их словам, это стало следствием конфликта, который возник между администрацией Североуральского городского округа и руководством заповедника из-за утечки вод с отвалов УГМК в 2017 году.
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