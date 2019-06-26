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В Екатеринбурге полиция задержала группу подозреваемых в угонах автомобилей
26 июнь 2019 (17:22)
УрБК, Екатеринбург, 26.06.2019. В Екатеринбурге сотрудники полиции «по горячим следам» задержали троих участников организованной группы, подозреваемых в хищении автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба городского УМВД.
«По данному факту следственным подразделением городского УМВД возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи в качестве наказания предусматривает лишение свободы на срок до шести лет», — говорится в сообщении.
В ночь с 17 на 18 июня группа неизвестных при помощи специального оборудования вскрыла Hyundai и скрылась на нем в направлении улицы Высоцкого. По версии следствия, там злоумышленники арендовали помещение для хранения похищенного транспорта.
«Сыщики уголовного розыска вели наружное наблюдение за подозреваемыми, и, как только похищенный автомобиль заехал на территорию гаражного бокса, оперативники вышли из укрытия и задержали трех мужчин 1995, 1988 и 1986 годов рождения», — отмечает пресс-служба.
У задержанных были изъяты радиоэлектронное оборудование, используемое для совершения хищений, ключ от замка зажигания Hyundai. Также полиция изъяла автомобиль Hyundai Sonata, использовавшийся как преступный транспорт. В его салоне были обнаружены две рации, перчатки, мобильные телефоны и подложные государственные номера.
«Похищенный автомобиль передан владельцу. До решения суда подозреваемые пробудут под домашним арестом. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности злоумышленников», — уточняет пресс-служба.
«По данному факту следственным подразделением городского УМВД возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи в качестве наказания предусматривает лишение свободы на срок до шести лет», — говорится в сообщении.
В ночь с 17 на 18 июня группа неизвестных при помощи специального оборудования вскрыла Hyundai и скрылась на нем в направлении улицы Высоцкого. По версии следствия, там злоумышленники арендовали помещение для хранения похищенного транспорта.
«Сыщики уголовного розыска вели наружное наблюдение за подозреваемыми, и, как только похищенный автомобиль заехал на территорию гаражного бокса, оперативники вышли из укрытия и задержали трех мужчин 1995, 1988 и 1986 годов рождения», — отмечает пресс-служба.
У задержанных были изъяты радиоэлектронное оборудование, используемое для совершения хищений, ключ от замка зажигания Hyundai. Также полиция изъяла автомобиль Hyundai Sonata, использовавшийся как преступный транспорт. В его салоне были обнаружены две рации, перчатки, мобильные телефоны и подложные государственные номера.
«Похищенный автомобиль передан владельцу. До решения суда подозреваемые пробудут под домашним арестом. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности злоумышленников», — уточняет пресс-служба.
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