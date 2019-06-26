Новости дня

В салонах «МегаФона» в Екатеринбурге и Челябинске начнут выдавать посылки

УрБК, Москва, 26.06.2019. «МегаФон» запускает проект по установке постаматов и пунктов выдачи заказов из интернет-магазинов в своей розничной сети. Первыми получать посылки в салонах сотовой связи смогут жители Екатеринбурга и Челябинска, сообщает пресс-служба оператора связи.



Одним из партнеров оператора станет сеть постаматов PickPoint, а доступ к выдаче заказов в салонах «МегаФон» получат до 7,5 тыс. ритейлеров и маркетплейсов, включая AliExpress.



В планах оператора запустить до конца 2019 пункты выдачи заказов в пилотных салонах «МегаФона» по всей географии присутствия. При этом акцент будет на выдачу посылок через персонал магазинов.



Проект планируется реализовывать поэтапно, увеличивая количество оказываемых при выдаче посылок сервисов — прием наличных и безналичных платежей, частичная выдача, возврат товара.



«На Урале у нас несколько сотен собственных салонов связи, которые находятся в шаговой доступности. Они могут стать комфортными пунктами выдачи товаров, ведь для многих гораздо удобнее не дожидаться курьера, а зайти по пути домой в салон МегаФона и забрать долгожданную покупку», — отмечает директор «МегаФон Ритейл» на Урале Алексей Быков.



Окончательное число салонов, участвующих в проекте, будет определено по результатам «пилота». В перспективе оператор может занять до 10% рынка по числу точек выдачи заказов, считают эксперты.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">26 июнь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 17:04</span><br /><strong>В салонах «МегаФона» в Екатеринбурге и Челябинске начнут выдавать посылки</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 26.06.2019. «МегаФон» запускает проект по установке постаматов и пунктов выдачи заказов из интернет-магазинов в своей розничной сети. Первыми получать посылки в салонах сотовой связи смогут жители Екатеринбурга и Челябинска, сообщает пресс-служба оператора связи.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087954-v-salonah-megafona-v-ekaterinburge-i-chelyabinske-nachnut-vydavat-posylki.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: