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В салонах «МегаФона» в Екатеринбурге и Челябинске начнут выдавать посылки

26 июнь 2019 (17:04)

УрБК, Москва, 26.06.2019. «МегаФон» запускает проект по установке постаматов и пунктов выдачи заказов из интернет-магазинов в своей розничной сети. Первыми получать посылки в салонах сотовой связи смогут жители Екатеринбурга и Челябинска, сообщает пресс-служба оператора связи.

Одним из партнеров оператора станет сеть постаматов PickPoint, а доступ к выдаче заказов в салонах «МегаФон» получат до 7,5 тыс. ритейлеров и маркетплейсов, включая AliExpress.

В планах оператора запустить до конца 2019 пункты выдачи заказов в пилотных салонах «МегаФона» по всей географии присутствия. При этом акцент будет на выдачу посылок через персонал магазинов.

Проект планируется реализовывать поэтапно, увеличивая количество оказываемых при выдаче посылок сервисов — прием наличных и безналичных платежей, частичная выдача, возврат товара.

«На Урале у нас несколько сотен собственных салонов связи, которые находятся в шаговой доступности. Они могут стать комфортными пунктами выдачи товаров, ведь для многих гораздо удобнее не дожидаться курьера, а зайти по пути домой в салон МегаФона и забрать долгожданную покупку», — отмечает директор «МегаФон Ритейл» на Урале Алексей Быков.

Окончательное число салонов, участвующих в проекте, будет определено по результатам «пилота». В перспективе оператор может занять до 10% рынка по числу точек выдачи заказов, считают эксперты.

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