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Совет Федерации одобрил закон об освобождении от НДФЛ при ипотечных каникулах
26 июнь 2019 (16:43)
УрБК, Москва, 26.06.2019. Совет Федерации на заседании в среду 26 июня одобрил закон, освобождающий от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) граждан, которые воспользовались правом на ипотечные каникулы.
«Вводится положение, в соответствии с которым не признается доходом налогоплательщика материальная выгода, полученная от экономии на процентах за пользование заемными (кредитными) средствами в течение этого льготного периода», — говорится в сопроводительных материалах.
В соответствии с Налоговым кодексом возможность заморозить выплаты расценивается как материальная выгода для гражданина. Так как он экономит на процентах за пользование банковскими средствами, они облагаются ставкой НДФЛ. По мнению законодателей, такой подход не соответствует концепции поручения президента России о предоставлении ипотечных каникул, во время которых заёмщик освобождается от всех платежей.
Воспользоваться правом на ипотечные каникулы могут те граждане, которые ни разу не пользовались ипотечными каникулами по этому кредиту, жилье, взятое в ипотеку, — единственное пригодное для постоянного проживания, заёмщик попал в трудную жизненную ситуацию.
«Вводится положение, в соответствии с которым не признается доходом налогоплательщика материальная выгода, полученная от экономии на процентах за пользование заемными (кредитными) средствами в течение этого льготного периода», — говорится в сопроводительных материалах.
В соответствии с Налоговым кодексом возможность заморозить выплаты расценивается как материальная выгода для гражданина. Так как он экономит на процентах за пользование банковскими средствами, они облагаются ставкой НДФЛ. По мнению законодателей, такой подход не соответствует концепции поручения президента России о предоставлении ипотечных каникул, во время которых заёмщик освобождается от всех платежей.
Воспользоваться правом на ипотечные каникулы могут те граждане, которые ни разу не пользовались ипотечными каникулами по этому кредиту, жилье, взятое в ипотеку, — единственное пригодное для постоянного проживания, заёмщик попал в трудную жизненную ситуацию.
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