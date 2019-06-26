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Официальный курс доллара США вырос на 28 коп., евро — на 14 коп.
26 июнь 2019 (14:31)
УрБК, Москва, 26.06.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 июня 2019 года. Курс долл. США вырос на 28,54 коп., до 62,8 руб., евро — на 14,93 коп. до 71,38 руб.
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