Новости дня

Официальный курс доллара США вырос на 28 коп., евро — на 14 коп.

26 июнь 2019 (14:31)

УрБК, Москва, 26.06.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 июня 2019 года. Курс долл. США вырос на 28,54 коп., до 62,8 руб., евро — на 14,93 коп. до 71,38 руб.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: