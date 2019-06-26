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Российские компании смогут получать банковские услуги дистанционно на основании биометрии

УрБК, Москва, 26.06.2019. Компании смогут открывать счета и получать другие услуги банков дистанционно на основании биометрии, сданной их уполномоченными сотрудниками, пишет «Комерсантъ».



Такой проект стартует в России в будущем году. Биометрия в корпоративном сегменте может быть выгодна и банкам, и их клиентам.



С 2020 года Банк России планирует запустить пилотный проект по использованию образцов лица и голоса граждан, сданных в Единую биометрическую систему (ЕБС), при обслуживании корпоративных клиентов.



Техническая реализация процесса уже продумана. Сотрудник организации (гендиректор, главбух, иной уполномоченный представитель) сдает биометрию как физлицо в ЕБС. Далее компания через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) подтверждает его полномочия, и потом тот же представитель удаленно верифицируется в интересующем его банке. Необходимые документы направляются в электронном виде в банк, который открывает счет.

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