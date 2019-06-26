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В Екатеринбурге шестерых водителей лишили прав по психиатрическим показаниям

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2019. Прокуратура Кировского района Екатеринбурга обнаружила шестерых водителей, у которых имеются заболевания, препятствующие безопасному управлению автомобилем. После обращения сотрудников надзорного органа в суд горожан лишили права управлять транспортными средствами.



«В соответствии с п. 1 ст. 28 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» одним из оснований прекращения действия права на управление транспортными средствами являются выявленное в результате обязательного медицинского освидетельствования наличие медицинских противопоказаний или ранее не выявлявшихся медицинских ограничений к управлению транспортными средствами. Общим медицинским психиатрическим противопоказанием для водителей автомобилей всех категорий является наличие заболевания «алкоголизм» и «наркомания», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Свердловской области.



Отмечается, что сведения о прекращении действия права на управление транспортными средствами уже внесены в федеральную информационную систему Госавтоинспекции.

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