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В России лапша быстрого приготовления за год выросла в цене на 3%

26 июнь 2019 (09:04)

УрБК, Москва, 26.06.2019. В России в течение года на 3% подорожала лапша быстрого приготовления, говорится в обзоре ОФД «Такском».

Средняя розничная цена на продукт в июне 2019 года составила 35 руб.

Вместе с тем специалисты указывают на замедление динамики продаж лапши быстрого питания. При этом спрос на продукт возрастает с началом весенне-летнего сезона.

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