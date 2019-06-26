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В России лапша быстрого приготовления за год выросла в цене на 3%
26 июнь 2019 (09:04)
УрБК, Москва, 26.06.2019. В России в течение года на 3% подорожала лапша быстрого приготовления, говорится в обзоре ОФД «Такском».
Средняя розничная цена на продукт в июне 2019 года составила 35 руб.
Вместе с тем специалисты указывают на замедление динамики продаж лапши быстрого питания. При этом спрос на продукт возрастает с началом весенне-летнего сезона.
Средняя розничная цена на продукт в июне 2019 года составила 35 руб.
Вместе с тем специалисты указывают на замедление динамики продаж лапши быстрого питания. При этом спрос на продукт возрастает с началом весенне-летнего сезона.
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