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Госдума приняла закон о регулировании рынка электронных платежей

УрБК, Москва, 25.06.2019. Государственная Дума приняла в третьем чтении закон, определяющий правила взаимодействия банка и организации-поставщика платежных приложений, таких как ApplePay, SamsungPay, MirPay.



Документом определяются правила взаимодействия банка и организации-поставщика платежного приложения для безналичных переводов средств, в том числе выполнение требований ЦБ к защите информации.



«Порядок приема к исполнению распоряжений клиентов с кодированием реквизитов перевода будет устанавливаться Банком России, а в части реквизитов перевода, необходимых для уплаты бюджетных платежей, платежей за государственные (муниципальные) услуги — Минфином России по согласованию с Банком России», — говорится в пояснительной записке.



При этом оператор по переводу денежных средств не вправе будет предоставлять поставщику платежного приложения сведения об аналогах собственноручных подписей, кодах, паролях и иные сведения, используемые для удостоверения права клиента оператора по переводу денежных средств распоряжаться денежными средствами.

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