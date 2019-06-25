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В поезде «Анапа-Екатеринбург» произошло массовое отравление детей

УрБК, Екатеринбург, 25.06.2019. В поезде «Анапа-Екатеринбург» произошло массовое отравление учеников спортивной школы, сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК России.



По предварительным данным, в поезде ехали 60 детей и пять сопровождающих из числа представителей спортивной школы. Состав следовал до станции «Екатеринбург-Пассажирский», с пересадкой в Екатеринбурге на пассажирский поезд «Волгоград-Нижневартовск» до станции «Сургут».



«Вечером 22 июня 2019 года после ужина в вагоне-ресторане дети почувствовали недомогание с признаками пищевого отравления. В последствии, по станциям «Челябинск», «Екатеринбург-Пассажирский» обратились за медицинской помощью шесть детей, один ребенок снят с поезда в Екатеринбурге и госпитализирован в ДГБ № 9 с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция», — говорится в сообщении.



Еще один ребенок был госпитализирован в Сургуте.



В настоящее время по факту отравления проводится доследственная проверка. Одновременно со следственными органами в ситуации разбираются представители Роспотребнадзора.

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