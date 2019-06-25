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Размер среднего микрозайма в Свердловской области достиг 7 тыс. 870 рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.06.2018. В Свердловской области в I квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний размер микрозайма вырос с 7 тыс. 829 руб. до 7 тыс. 870 руб. (на 0,5%). Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



Наибольший средний размер займа в I квартале 2019 года среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования был зафиксирован в Москве (11,6 тыс. руб.), Московской области (10,4 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (9,1 тыс. руб.).



В свою очередь, самую высокую динамику роста среднего размера микрозайма продемонстрировали Иркутская (+12,3%), Белгородская (+11,3%) и Омская (+9,3%) области.

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