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Размер среднего микрозайма в Свердловской области достиг 7 тыс. 870 рублей
25 июнь 2019 (13:28)
УрБК, Екатеринбург, 25.06.2018. В Свердловской области в I квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний размер микрозайма вырос с 7 тыс. 829 руб. до 7 тыс. 870 руб. (на 0,5%). Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Наибольший средний размер займа в I квартале 2019 года среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования был зафиксирован в Москве (11,6 тыс. руб.), Московской области (10,4 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (9,1 тыс. руб.).
В свою очередь, самую высокую динамику роста среднего размера микрозайма продемонстрировали Иркутская (+12,3%), Белгородская (+11,3%) и Омская (+9,3%) области.
Наибольший средний размер займа в I квартале 2019 года среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования был зафиксирован в Москве (11,6 тыс. руб.), Московской области (10,4 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (9,1 тыс. руб.).
В свою очередь, самую высокую динамику роста среднего размера микрозайма продемонстрировали Иркутская (+12,3%), Белгородская (+11,3%) и Омская (+9,3%) области.
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