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В Челябинске будут судить бывшего сотрудника Росреестра за получение взятки в 500 тыс. рублей
25 июнь 2019 (12:47)
УрБК, Челябинск, 25.06.2019. Калининский районный суд Челябинска рассмотрит уголовные дела в отношении двоих местных жителей, обвиняемых в посредничестве во взяточничестве, совершенном в крупном размере и получении взятки в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
«По версии следствия главный специалист-эксперт отдела регистрации прав на объекты недвижимости нежилого назначения Управления Росреестра по Челябинской области в 2016 году при посредничестве одного из обвиняемых и предпринимателя получил взятку в сумме 30 тыс. руб. от директора коммерческой организации за совершение заведомо незаконных действий по проведению государственной регистрации права долевой собственности на объекты недвижимости нежилого назначения по адресу: Челябинск, пр. Ленина, д. 21», — говорится в сообщении.
Кроме того, в 2018 году обвиняемый при посредничестве тех же лиц получил взятку в сумме 500 тыс. руб. от той же организации за совершение незаконных действий по проведению государственной регистрации права собственности на объекты недвижимости по ул. Дзержинского, д. 93А.
В ходе следствия на имущество обвиняемых и денежные средства свыше 1,1 млн руб. наложен арест.
Уголовное дело в отношении посредника в получении взятки выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве.
Указанные дела направлены для рассмотрения по существу в Калининский районный суд Челябинска.
«По версии следствия главный специалист-эксперт отдела регистрации прав на объекты недвижимости нежилого назначения Управления Росреестра по Челябинской области в 2016 году при посредничестве одного из обвиняемых и предпринимателя получил взятку в сумме 30 тыс. руб. от директора коммерческой организации за совершение заведомо незаконных действий по проведению государственной регистрации права долевой собственности на объекты недвижимости нежилого назначения по адресу: Челябинск, пр. Ленина, д. 21», — говорится в сообщении.
Кроме того, в 2018 году обвиняемый при посредничестве тех же лиц получил взятку в сумме 500 тыс. руб. от той же организации за совершение незаконных действий по проведению государственной регистрации права собственности на объекты недвижимости по ул. Дзержинского, д. 93А.
В ходе следствия на имущество обвиняемых и денежные средства свыше 1,1 млн руб. наложен арест.
Уголовное дело в отношении посредника в получении взятки выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве.
Указанные дела направлены для рассмотрения по существу в Калининский районный суд Челябинска.
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