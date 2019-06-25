Новости дня

В России более 10% взявших кредиты семей вынуждены отдавать на их погашение больше половины своего дохода

25 июнь 2019 (11:13)

УрБК, Москва, 25.06.2019. В России 50% семей обременены кредитами, более 10% из них вынуждены отдавать на погашение кредитов более 50% дохода, сообщает пресс-служба Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

«К сожалению, в современных реалиях существует риск выхода какой-то доли из обремененных кредитами российских семей на просроченную задолженность. Средний просроченный долг варьируется в пределах 70-80 тыс. руб. По нашей статистике, порядка 47% ссылаются на то, что не могут обслуживать долг по причине финансовых трудностей, еще 30% сказали о падании уровня доходов, 20% пожаловались на серьёзную долговую нагрузку», — отмечает президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: