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Минтранс увеличит тариф «Платона» на 14 коп. до 2,04 рубля за 1 километр

УрБК, Москва, 25.06.2019. С 1 июля этого года размер индексации тарифа государственной системы «Платон» будет снижен более чем в два раза от величины накопленной инфляции и составит 14 коп. Соответственно, для грузоперевозчиков размер платы за использование федеральных дорог будет равен 2,04 руб. за км вместо нынешних 1,9 руб. за км. Об этом сообщает пресс-центр Минтранса.



Отмечается, что планируемая изначально ежегодная индексация платы по системе «Платон» на размер инфляции ранее переносилась трижды — в 2016, 2017 и 2018 годах.



«Для снижения нагрузки на предпринимателей и обеспечения плавности изменения инфраструктурного тарифа мы отказались от одномоментной индексации сразу на полный размер накопленной инфляции и достигнем этого показателя в течение трех лет. С 1 февраля 2020 года тариф госсистемы «Платон» составит 2,20 руб. за км, с 1 февраля 2021 года — 2,35 руб. за км. Далее индексация будет проводиться с 1 февраля каждого календарного года на размер годовой инфляции, согласно прогнозам, примерно на 4%», — цитирует пресс-центр министра транспорта России Евгения Дитриха.



Минтранс считает, что такой подход также позволит увеличить количество ремонтируемых дорог и мостов за счет дополнительных средств от системы «Платон». Это положительно скажется на безопасности движения и скорости доставки грузов, отмечают в ведомстве.



В госсистеме «Платон» зарегистрировано 1,2 млн транспортных средств. За время ее работы объем поступлений в Дорожный фонд России достиг 77 млрд руб., за счет которых уже отремонтировано более 2 тыс. км дорог, восстановлено и построено более 30 мостов в 40 регионах страны.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">25 июнь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 09:46</span><br /><strong>Минтранс увеличит тариф «Платона» на 14 коп. до 2,04 рубля за 1 километр</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 25.06.2019. С 1 июля этого года размер индексации тарифа государственной системы «Платон» будет снижен более чем в два раза от величины накопленной инфляции и составит 14 коп. Соответственно, для грузоперевозчиков размер платы за использование федеральных дорог будет равен 2,04 руб. за км вместо нынешних 1,9 руб. за км. Об этом сообщает пресс-центр Минтранса. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087896-mintrans-uvelichit-tarif-platona-na-14-kop-do-204-rublya-za-1-kilometr.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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