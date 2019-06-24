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В Челябинской области выдача автокредитов снизилась в мае на 1,3%

УрБК, Челябинск, 24.06.2019. В Челябинской области выдача автокредитов в мае снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,3%, сократившись с 2,57 тыс. до 2,54 тыс. ед., сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



Снижение выдачи автокредитов в мае было отмечено в ряде других субъектов РФ. Среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования отрицательная динамика была зафиксирована в том числе в Тюменской (без ХМАО и ЯНАО) (16%) и Воронежской (15,2%) областях, Ставропольском крае (13,9%), а также в Самарской (13,7%) и Нижегородской (12,8%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге выдача автокредитов снизилась на 4,5% и 6,5% соответственно.



«Снижению количества выданных кредитов на покупку автомобилей в мае 2019 года во многом способствовало фактическое исчерпание средств, предусмотренных госпрограммами льготного автокредитования. Данные программы оказывали высокий уровень поддержки автомобильной отрасли, стимулируя рост продаж», — цитирует пресс-служба слова директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова.



Напротив, самый высокий рост выдачи был зафиксирован в Кемеровской (60,2%), Кировской (22,3%) и Рязанской (22,0%) областях, Чувашской Республике (16,4%) и Красноярском крае (16,3%). Самое большое количество выданных в регионах России автокредитов было в Москве (5,9 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (4,5 тыс. ед.), Московской области (4,4 тыс. ед.), а также в Республиках Татарстан (3,7 тыс. ед.) и Башкортостан (3,4 тыс. ед.).



В целом по России в мае этого года количество выданных автокредитов составило 75,1 тыс. ед., что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ниже на 0,04% (в мае 2018 года было выдано 75,2 тыс. автокредитов). Однако по сравнению с предыдущим месяцем их количество сократилось на 17,5% (в апреле было выдано 91 тыс. автокредитов).



Данные получены на основе анализа информации 4 тыс. кредиторов, передающих сведения НБКИ.

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