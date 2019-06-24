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Годовая инфляция в Челябинской области в мае 2019 года составила 4,1%
24 июнь 2019 (17:12)
УрБК, Челябинск, 24.06.2019. Годовая инфляция в Челябинской области в мае 2019 года составила 4,1%, следует из материалов пресс-службы Уральского главного управления ЦБ РФ.
Уровень роста цен на Южном Урале оказался выше по сравнению с Тюменской областью (включая ХМАО и ЯНАО), где годовая инфляция составила 3,1%. В Курганской области показатель зафиксирован на уровне 4,8%, в Свердловской области — 5,4%.
В целом по УрФО инфляция в годовом выражении в мае 2019 года составила 4,3%. Общероссийский показатель за тот же период вырос до 5,1%.
Уровень роста цен на Южном Урале оказался выше по сравнению с Тюменской областью (включая ХМАО и ЯНАО), где годовая инфляция составила 3,1%. В Курганской области показатель зафиксирован на уровне 4,8%, в Свердловской области — 5,4%.
В целом по УрФО инфляция в годовом выражении в мае 2019 года составила 4,3%. Общероссийский показатель за тот же период вырос до 5,1%.
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