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Годовая инфляция в Челябинской области в мае 2019 года составила 4,1%

УрБК, Челябинск, 24.06.2019. Годовая инфляция в Челябинской области в мае 2019 года составила 4,1%, следует из материалов пресс-службы Уральского главного управления ЦБ РФ.



Уровень роста цен на Южном Урале оказался выше по сравнению с Тюменской областью (включая ХМАО и ЯНАО), где годовая инфляция составила 3,1%. В Курганской области показатель зафиксирован на уровне 4,8%, в Свердловской области — 5,4%.



В целом по УрФО инфляция в годовом выражении в мае 2019 года составила 4,3%. Общероссийский показатель за тот же период вырос до 5,1%.



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