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В России продлили продовольственное эмбарго до конца 2020 года

УрБК, Москва, 24.06.2018. Президент РФ Владимир Путин продлил продовольственное эмбарго до конца 2020 года. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



Документ о контрсанкциях вступает в силу со дня подписания.



Напомним, продовольственное эмбарго в России ввели в августе 2014 года. В настоящее время в страну запрещено ввозить отдельные виды сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн.

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