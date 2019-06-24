Новости дня

Арбитражный суд Свердловской области вновь перенес рассмотрение иска о банкротстве Александра Новикова

УрБК, Екатеринбург, 24.06.2019. Арбитражный суд Свердловской области в третий раз перенес дату рассмотрения иска о банкротстве художественного руководителя Театра эстрады. Об этом говорится в картотеке суда.



«Должник зарегистрирован в городе Москве. Судом направлены запросы в регистрирующие органы для предоставления сведений о регистрации гражданина на территории Российской Федерации с указанием места нахождения (регистрации). Вместе с тем, на дату судебного заседания ответы регистрирующих органов на запросы суда не представлены», — указывается в определении суда.



Иск о признании А. Новикова финансово несостоятельным был подан администрацией Екатеринбурга 15 марта 2019 года. Сумма исковых требований составляет 1 млн 338 тыс. руб.



Ранее власти уральской столицы обратились в арбитраж с иском о взыскании с А. Новикова как индивидуального предпринимателя более 1 млн руб. арендной платы за земельный участок по ул. Малышева, 38. Однако производство по делу было приостановлено до рассмотрения аналогичного спора в суде общей юрисдикции.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">24 июнь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 16:26</span><br /><strong>Арбитражный суд Свердловской области вновь перенес рассмотрение иска о банкротстве Александра Новикова</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 24.06.2019. Арбитражный суд Свердловской области в третий раз перенес дату рассмотрения иска о банкротстве художественного руководителя Театра эстрады. Об этом говорится в картотеке суда. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087883-arbitrazhnyy-sud-sverdlovskoy-oblasti-vnov-perenes-rassmotrenie-iska-o-bankrotstve-aleksandra-novikova.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: