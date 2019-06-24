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Арбитражный суд Свердловской области вновь перенес рассмотрение иска о банкротстве Александра Новикова

24 июнь 2019 (16:26)

УрБК, Екатеринбург, 24.06.2019. Арбитражный суд Свердловской области в третий раз перенес дату рассмотрения иска о банкротстве художественного руководителя Театра эстрады. Об этом говорится в картотеке суда.

«Должник зарегистрирован в городе Москве. Судом направлены запросы в регистрирующие органы для предоставления сведений о регистрации гражданина на территории Российской Федерации с указанием места нахождения (регистрации). Вместе с тем, на дату судебного заседания ответы регистрирующих органов на запросы суда не представлены», — указывается в определении суда.

Иск о признании А. Новикова финансово несостоятельным был подан администрацией Екатеринбурга 15 марта 2019 года. Сумма исковых требований составляет 1 млн 338 тыс. руб.

Ранее власти уральской столицы обратились в арбитраж с иском о взыскании с А. Новикова как индивидуального предпринимателя более 1 млн руб. арендной платы за земельный участок по ул. Малышева, 38. Однако производство по делу было приостановлено до рассмотрения аналогичного спора в суде общей юрисдикции.

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