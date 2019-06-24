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В Челябинской области 24-25 июня сохранится высокая пожарная опасность

УрБК, Челябинск, 24.06.2019. В большинстве районов Челябинской области с 24 по 25 июня 2019 года сохранится высокая пожарная опасность, говорится в материалах ФГБУ «Уральское УГМС».



«В юго-западных районах местами сохраняется, в западных районах местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости леса по региональной шкале).



24-25 июня в большинстве районов Курганской области ожидается высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по шкале Нестерова)», — говорится в сообщении ФГБУ «Уральское УГМС».



Отметим, что по данным главного управления лесами Челябинской области с 22 по 23 июня в регионе было ликвидировано 10 пожаров на площади 9 га.



Всего, с начала пожароопасного сезона на Южном Урале было зарегистрировано 394 лесных пожара на площади 8 тыс. 282 га.

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