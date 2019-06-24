Новости дня
В Челябинской области 24-25 июня сохранится высокая пожарная опасность
24 июнь 2019 (15:50)
УрБК, Челябинск, 24.06.2019. В большинстве районов Челябинской области с 24 по 25 июня 2019 года сохранится высокая пожарная опасность, говорится в материалах ФГБУ «Уральское УГМС».
«В юго-западных районах местами сохраняется, в западных районах местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости леса по региональной шкале).
24-25 июня в большинстве районов Курганской области ожидается высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по шкале Нестерова)», — говорится в сообщении ФГБУ «Уральское УГМС».
Отметим, что по данным главного управления лесами Челябинской области с 22 по 23 июня в регионе было ликвидировано 10 пожаров на площади 9 га.
Всего, с начала пожароопасного сезона на Южном Урале было зарегистрировано 394 лесных пожара на площади 8 тыс. 282 га.
«В юго-западных районах местами сохраняется, в западных районах местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости леса по региональной шкале).
24-25 июня в большинстве районов Курганской области ожидается высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по шкале Нестерова)», — говорится в сообщении ФГБУ «Уральское УГМС».
Отметим, что по данным главного управления лесами Челябинской области с 22 по 23 июня в регионе было ликвидировано 10 пожаров на площади 9 га.
Всего, с начала пожароопасного сезона на Южном Урале было зарегистрировано 394 лесных пожара на площади 8 тыс. 282 га.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Челябинской области ожидается высокая пожарная опасность
- В Челябинской области 3 сентября ожидается высокая пожарная опасность
- Синоптики предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в Свердловской области
- Синоптики предупредили о высокой пожарной опасности на Среднем Урале из-за жары
- В Свердловской области прогнозируются заморозки и высокая пожарная опасность