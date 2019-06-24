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В Новокузнецке стартовал четвертый корпоративный чемпионат профессионального мастерства ЕВРАЗа по методике WorldSkills

УрБК, Екатеринбург, 24.06.2019. В Новокузнецке с 24 по 27 июня на базе ЕВРАЗ ЗСМК пройдет четвёртый корпоративный чемпионат профессионального мастерства ЕВРАЗа по методике WorldSkills. Одновременно на комбинате стартует конкурс профессионального мастерства, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь».



В чемпионате примут участие более 300 специалистов и экспертов шести крупных промышленных предприятий: Западно-Сибирского и Нижнетагильского металлургических комбинатов, Качканарского горно-обогатительного комбината, Распадской угольной компании, ЕВРАЗ Ванадий Тулы, ЕвразТехники.



«Ежегодно ЕВРАЗ расширяет границы корпоративных соревнований по методике WorldSkills. За четыре года число компетенций возросло в три раза, а количество участников увеличилось в пять раз», — говорится в сообщении.



В этом году соревнования пройдут по двенадцати компетенциям: мехатроника, сварочные технологии, электромонтаж, лабораторный химический анализ, обработка листового металла, неразрушающий контроль, мобильная робототехника, инженерный дизайн CAD, мобильная робототехника, инженерное проектирование, реверсивный инжиниринг, охрана труда. Последние три компетенции — новые для чемпионата.



Чемпионат профессионального мастерства ЕВРАЗа — масштабное мероприятие, которое объединяет на одной площадке лучших профессионалов компании — элиту рабочих специальностей. Организация подобных конкурсов позволяет совершенствовать систему подготовки молодых специалистов и повышать имидж компании. Победители корпоративных конкурсов входят в состав сборных команд Всероссийских соревнований.



В 2018 году ЕВРАЗ вошел в тройку лидеров чемпионата рабочих специальностей WorldSkills Hi-Tech в Екатеринбурге: завоевал две золотые, пять серебряных и три бронзовые медали.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">24 июнь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 13:24</span><br /><strong>В Новокузнецке стартовал четвертый корпоративный чемпионат профессионального мастерства ЕВРАЗа по методике WorldSkills</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 24.06.2019. В Новокузнецке с 24 по 27 июня на базе ЕВРАЗ ЗСМК пройдет четвёртый корпоративный чемпионат профессионального мастерства ЕВРАЗа по методике WorldSkills. Одновременно на комбинате стартует конкурс профессионального мастерства, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь».</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087872-v-novokuznecke-startoval-chetvertyy-korporativnyy-chempionat-professionalnogo-masterstva-evraza-po-metodike-worldskills.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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