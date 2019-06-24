Новости дня
В Новокузнецке стартовал четвертый корпоративный чемпионат профессионального мастерства ЕВРАЗа по методике WorldSkills
24 июнь 2019 (13:24)
УрБК, Екатеринбург, 24.06.2019. В Новокузнецке с 24 по 27 июня на базе ЕВРАЗ ЗСМК пройдет четвёртый корпоративный чемпионат профессионального мастерства ЕВРАЗа по методике WorldSkills. Одновременно на комбинате стартует конкурс профессионального мастерства, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь».
В чемпионате примут участие более 300 специалистов и экспертов шести крупных промышленных предприятий: Западно-Сибирского и Нижнетагильского металлургических комбинатов, Качканарского горно-обогатительного комбината, Распадской угольной компании, ЕВРАЗ Ванадий Тулы, ЕвразТехники.
«Ежегодно ЕВРАЗ расширяет границы корпоративных соревнований по методике WorldSkills. За четыре года число компетенций возросло в три раза, а количество участников увеличилось в пять раз», — говорится в сообщении.
В этом году соревнования пройдут по двенадцати компетенциям: мехатроника, сварочные технологии, электромонтаж, лабораторный химический анализ, обработка листового металла, неразрушающий контроль, мобильная робототехника, инженерный дизайн CAD, мобильная робототехника, инженерное проектирование, реверсивный инжиниринг, охрана труда. Последние три компетенции — новые для чемпионата.
Чемпионат профессионального мастерства ЕВРАЗа — масштабное мероприятие, которое объединяет на одной площадке лучших профессионалов компании — элиту рабочих специальностей. Организация подобных конкурсов позволяет совершенствовать систему подготовки молодых специалистов и повышать имидж компании. Победители корпоративных конкурсов входят в состав сборных команд Всероссийских соревнований.
В 2018 году ЕВРАЗ вошел в тройку лидеров чемпионата рабочих специальностей WorldSkills Hi-Tech в Екатеринбурге: завоевал две золотые, пять серебряных и три бронзовые медали.
В чемпионате примут участие более 300 специалистов и экспертов шести крупных промышленных предприятий: Западно-Сибирского и Нижнетагильского металлургических комбинатов, Качканарского горно-обогатительного комбината, Распадской угольной компании, ЕВРАЗ Ванадий Тулы, ЕвразТехники.
«Ежегодно ЕВРАЗ расширяет границы корпоративных соревнований по методике WorldSkills. За четыре года число компетенций возросло в три раза, а количество участников увеличилось в пять раз», — говорится в сообщении.
В этом году соревнования пройдут по двенадцати компетенциям: мехатроника, сварочные технологии, электромонтаж, лабораторный химический анализ, обработка листового металла, неразрушающий контроль, мобильная робототехника, инженерный дизайн CAD, мобильная робототехника, инженерное проектирование, реверсивный инжиниринг, охрана труда. Последние три компетенции — новые для чемпионата.
Чемпионат профессионального мастерства ЕВРАЗа — масштабное мероприятие, которое объединяет на одной площадке лучших профессионалов компании — элиту рабочих специальностей. Организация подобных конкурсов позволяет совершенствовать систему подготовки молодых специалистов и повышать имидж компании. Победители корпоративных конкурсов входят в состав сборных команд Всероссийских соревнований.
В 2018 году ЕВРАЗ вошел в тройку лидеров чемпионата рабочих специальностей WorldSkills Hi-Tech в Екатеринбурге: завоевал две золотые, пять серебряных и три бронзовые медали.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Новокузнецке стартовал третий корпоративный чемпионат профессионального мастерства ЕВРАЗа
- Сборная ЕВРАЗа будет соревноваться в семи компетенциях чемпионата WorldSkills Hi-Tech
- ЕВРАЗ ЗСМК стал победителем II корпоративного чемпионата по методике WorldSkills
- На базе ЕВРАЗ ЗСМК состоится II корпоративный чемпионат по методике WorldSkills
- ЕВРАЗ проведет корпоративный чемпионат профессионального мастерства по стандарту WorldSkills