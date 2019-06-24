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В Екатеринбурге назначили руководителя аппарата администрации города

УрБК, Екатеринбург, 24.06.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский назначил Илью Захарова на должность руководителя аппарата администрации города. Сегодня он приступил к исполнению обязанностей, сообщает пресс-служба муниципалитета.



Илья Захаров будет координировать работу органов администрации Екатеринбурга, отвечать за взаимодействие с Екатеринбургской городской думой, Счетной палатой города, муниципальной избирательной комиссией.



«Илья Захаров с отличием окончил Уральскую государственную юридическую академию (в настоящее время — Уральский государственный юридический университет), имеет ученую степень кандидата юридических наук. Продолжает научную и преподавательскую деятельность на кафедре конституционного права юридического университета. С 2007 по июнь 2019 года возглавлял избирательную комиссию муниципального образования «город Екатеринбург». Участвовал в разработке ряда муниципальных правовых актов, включая проекты изменений в Устав уральской столицы», — говорится в сообщении.

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