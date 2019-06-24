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ММК внедряет цифровую систему контроля за наличием вагонов

24 июнь 2019 (10:54)

УрБК, Магнитогорск, 24.06.2019. В двух листопрокатных цехах Магнитогорского металлургического комбината (ММК) запущена в промышленную эксплуатацию цифровая система контроля за наличием вагонов. Она позволит оперативно выявлять нарушения в работе с подвижным составом и значительно повысит эффективность отгрузок продукции предприятия.

По сообщению Управления информации и общественных связей ПАО «ММК», в цехах установлено оборудование видеонаблюдения, программно-технический комплекс для распознавания номеров вагонов, определения направления их движения и наличия груза в вагонах. Новая система интегрирована с автоматизированными системами предприятия.

Генеральным подрядчиком работ по внедрению системы контроля за наличием вагонов выступил ООО «ММК-Информсервис».

В 2019-2020 годах планируется развитие системы в других листопрокатных цехах ММК.

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