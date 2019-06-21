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На участках дороги Р-242 Пермь — Екатеринбург изменилась схема движения

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2019. На участках дороги Р-242 Пермь — Екатеринбург изменилась схема движения, с целью предотвращения ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».



«На автомобильной дороге Р-242 Пермь-Екатеринбург по согласованию с Госавтоинспекцией Свердловской области на 10 участках (км 204-206, 212-215, 254-256, 276-278, 287-290, 290-297, 300-305, 305-308, 314-316, 323-326) с ограниченной видимостью и характеризующихся повышенной опасностью встречного столкновения транспортных средств введены ограничения для выезда на полосу встречного движения», — говорится в сообщении.



На этих участках осевые линии горизонтальной дорожной разметки нанесены термопластиком желтого цвета.



Кроме этого, для предупреждения ДТП, связанных с опрокидыванием и съездом транспортных средств за пределы автодороги, на участках применяют структурные краевые линии дорожной разметки.

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