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На участках дороги Р-242 Пермь — Екатеринбург изменилась схема движения
21 июнь 2019 (18:01)
УрБК, Екатеринбург, 21.06.2019. На участках дороги Р-242 Пермь — Екатеринбург изменилась схема движения, с целью предотвращения ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».
«На автомобильной дороге Р-242 Пермь-Екатеринбург по согласованию с Госавтоинспекцией Свердловской области на 10 участках (км 204-206, 212-215, 254-256, 276-278, 287-290, 290-297, 300-305, 305-308, 314-316, 323-326) с ограниченной видимостью и характеризующихся повышенной опасностью встречного столкновения транспортных средств введены ограничения для выезда на полосу встречного движения», — говорится в сообщении.
На этих участках осевые линии горизонтальной дорожной разметки нанесены термопластиком желтого цвета.
Кроме этого, для предупреждения ДТП, связанных с опрокидыванием и съездом транспортных средств за пределы автодороги, на участках применяют структурные краевые линии дорожной разметки.
«На автомобильной дороге Р-242 Пермь-Екатеринбург по согласованию с Госавтоинспекцией Свердловской области на 10 участках (км 204-206, 212-215, 254-256, 276-278, 287-290, 290-297, 300-305, 305-308, 314-316, 323-326) с ограниченной видимостью и характеризующихся повышенной опасностью встречного столкновения транспортных средств введены ограничения для выезда на полосу встречного движения», — говорится в сообщении.
На этих участках осевые линии горизонтальной дорожной разметки нанесены термопластиком желтого цвета.
Кроме этого, для предупреждения ДТП, связанных с опрокидыванием и съездом транспортных средств за пределы автодороги, на участках применяют структурные краевые линии дорожной разметки.
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