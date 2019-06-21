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В Екатеринбурге закроют движение транспорта между улицами Городской и Чемпионов

21 июнь 2019 (17:42)

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2019. В Екатеринбурге с 22 июня по 30 августа закроют движение транспорта между улицами Городской и Чемпионов в связи с проведением работ по ремонту дороги. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте муниципалитета.

«Но это не единственный путь, связывающий Совхозный поселок с жилым районом Солнечный. Можно проехать в объезд — по улицам Городской, Предельной, Умельцев, Новосибирской 2-й и Лучистой», — говорится в сообщении.

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