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В Екатеринбурге судят группу страховых мошенников за хищение 4,7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2019.В Ленинском районном суде Екатеринбурга завершилось судебное следствие в отношении членов организованной группы по уголовному делу о мошенничестве при получении страховых выплат. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Житель Екатеринбурга Руслан Рамазанов создал организованную группу в состав которой вошли юрисконсульт страховой компании, руководитель экспертной организации, готовившей заключения о стоимости восстановительного ремонта транспортных средств, а также иные лица, имеющие специальные познания в ремонте автомобилей.



С сентября 2016 года по июнь 2017 года они инсценировали ряд ДТП, чтобы получать страховые выплаты.



«В качестве потерпевших по данному уголовному делу проходят несколько страховых компаний, совокупный ущерб которых превышает 4,7 млн руб. В целях будущего возможного взыскания ущерба наложен арест на имущество подсудимых на общую сумму свыше 2,9 млн руб.», — говорится в сообщении.



В ходе рассмотрения настоящего уголовного дела организатор преступной группы Руслан Рамазанов скрылся и сейчас объявлен его розыск.



Из 25 членов группы в отношении 12 подсудимых судом по ходатайству потерпевшей стороны уголовное дело прекращено в связи с примирением и возмещением причиненного ущерба, а также назначением судебного штрафа. Кроме того, один подсудимый скончался, в связи с чем уголовное преследование в отношении него прекращено.



Государственный обвинитель просил суд назначить по совокупности преступлений трем участникам организованной группы наказание в виде реального лишения свободы на срок от 4 лет 6 месяцев до 7 лет, с последующим ограничением свободы на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего и строгого режима.



Пяти подельникам государственный обвинитель просил суд назначить исправительные работы на срок от 1 года до 2-х лет с удержанием в доход государства 10% заработка.



Двум сообщникам сторона обвинения просила назначить наказание в виде лишения свободы на срок 6 месяцев и 2 года условно с испытательными сроками соответственно на 1 год 6 месяцев и 2 года.



В отношении еще одного подсудимого за незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, самоуправство, совершенное с применением насилия и с угрозой его применения, вымогательства, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, а также в особо крупном размере государственный обвинитель просил назначить наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 2 года.



Также государственный обвинитель просил суд удовлетворить исковые требования страховых компаний о взыскании с подсудимых материального ущерба в полном объеме.



Оглашение приговора запланировано судом на 12 июля 2019 года.

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