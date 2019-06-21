Новости дня
Минфин предложил освободить от налогов владельцев высокоскоростных железных дорог
21 июнь 2019 (13:02)
УрБК, Екатеринбург, 21.06.2019. Минфин предложил обнулить ставку по налогу на добавленную стоимость (НДС) для перевозок пассажиров и багажа высокоскоростным железнодорожным транспортом. Цель законопроекта — создание благоприятных налоговых условий для реализации проектов по строительству высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ).
Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Ведомство предложило освободить от НДС до 2060 года аренду инфраструктуры ВСМ, а также ее использование для перевозки пассажиров и багажа. На тот же срок предлагается освободить от налога на имущество новую недвижимость и инфраструктуру магистралей. Такие поправки предложено ввести в Налоговый кодекс.
Ранее с такими предложениями выступали Минтранс и «РЖД».
Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Ведомство предложило освободить от НДС до 2060 года аренду инфраструктуры ВСМ, а также ее использование для перевозки пассажиров и багажа. На тот же срок предлагается освободить от налога на имущество новую недвижимость и инфраструктуру магистралей. Такие поправки предложено ввести в Налоговый кодекс.
Ранее с такими предложениями выступали Минтранс и «РЖД».
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Александра Мишарина отстранили от управления проектами создания ВСМ
- Курортный сбор в России предлагают заменить гостиничным с 2023 года
- Минфин предложил с июля снизить порог на беспошлинный ввоз посылок в РФ до 500 евро
- Минтранс РФ предложил установить минимальный вес ручной клади в самолете в 5 кг
- Владимир Путин поручил правительству представить предложения по развитию ВСМ