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Минфин предложил освободить от налогов владельцев высокоскоростных железных дорог

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2019. Минфин предложил обнулить ставку по налогу на добавленную стоимость (НДС) для перевозок пассажиров и багажа высокоскоростным железнодорожным транспортом. Цель законопроекта — создание благоприятных налоговых условий для реализации проектов по строительству высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ).



Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.



Ведомство предложило освободить от НДС до 2060 года аренду инфраструктуры ВСМ, а также ее использование для перевозки пассажиров и багажа. На тот же срок предлагается освободить от налога на имущество новую недвижимость и инфраструктуру магистралей. Такие поправки предложено ввести в Налоговый кодекс.



Ранее с такими предложениями выступали Минтранс и «РЖД».

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