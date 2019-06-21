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В Свердловской области более 200 тыс. работников заняты на вредных и опасных производствах
21 июнь 2019 (10:50)
УрБК, Екатеринбург, 21.06.2019. По итогам 2018 года в Свердловской области 228 тыс. 023 работника заняты на вредных и опасных производствах. Из них 174 тыс. 991 мужчина и 53 тыс. 032 женщины. Об этом сообщает Свердловскстат.
Как говорится в исследовании, 132 тыс. 432 свердловчанина работают под воздействием шума, ультразвука, воздушного и инфразвука. Еще 55 тыс. 708 человек трудятся в химической промышленности. 33 тыс. 243 человека находятся под воздействием вибрации (общей и локальной).
Как говорится в исследовании, 132 тыс. 432 свердловчанина работают под воздействием шума, ультразвука, воздушного и инфразвука. Еще 55 тыс. 708 человек трудятся в химической промышленности. 33 тыс. 243 человека находятся под воздействием вибрации (общей и локальной).
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