Новости дня

Компания «Рифей» обвинила предпринимателей в захламлении контейнерной площадки, которую показали президенту РФ

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2019. В Верхней Салде региональный оператор (компания Рифей») отреагировал на жалобу, прозвучавшую во время «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным, обвинив недобросовестных предпринимателей в захламлении контейнерных площадок.



«Мы сталкиваемся с ситуацией, когда недобросовестные предприниматели из-за нежелания заключить договор на вывоз ТКО подбрасывают отходы на площадки жилых домов. В результате зачастую они блокируют подход к бакам жителям и может создаваться впечатление, что отходы не вывозились транспортировщиком», — говорится в сообщении пресс-службы «Рифея».



Также региональный оператор выяснил, что площадка находится по адресу ул. Карла Маркса, 25. Заявка от жителей поступила вечером 18 июня. Утром спецтехника выехала на место и очистила территорию.



Стоит отметить, что прокуратура уже начала проверку соблюдения требований законодательства об обращении с твердыми коммунальными отходами на территории Верхней Салды после обращения граждан во время «Прямой лини» с президентом РФ Владимиром Путиным.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">21 июнь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 10:28</span><br /><strong>Компания «Рифей» обвинила предпринимателей в захламлении контейнерной площадки, которую показали президенту РФ</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 21.06.2019. В Верхней Салде региональный оператор (компания Рифей») отреагировал на жалобу, прозвучавшую во время «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным, обвинив недобросовестных предпринимателей в захламлении контейнерных площадок. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087831-kompaniya-rifey-obvinila-predprinimateley-v-zahlamlenii-konteynernoy-ploschadki-kotoruyu-pokazali-prezidentu-rf.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: