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Компания «Рифей» обвинила предпринимателей в захламлении контейнерной площадки, которую показали президенту РФ
21 июнь 2019 (10:28)
УрБК, Екатеринбург, 21.06.2019. В Верхней Салде региональный оператор (компания Рифей») отреагировал на жалобу, прозвучавшую во время «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным, обвинив недобросовестных предпринимателей в захламлении контейнерных площадок.
«Мы сталкиваемся с ситуацией, когда недобросовестные предприниматели из-за нежелания заключить договор на вывоз ТКО подбрасывают отходы на площадки жилых домов. В результате зачастую они блокируют подход к бакам жителям и может создаваться впечатление, что отходы не вывозились транспортировщиком», — говорится в сообщении пресс-службы «Рифея».
Также региональный оператор выяснил, что площадка находится по адресу ул. Карла Маркса, 25. Заявка от жителей поступила вечером 18 июня. Утром спецтехника выехала на место и очистила территорию.
Стоит отметить, что прокуратура уже начала проверку соблюдения требований законодательства об обращении с твердыми коммунальными отходами на территории Верхней Салды после обращения граждан во время «Прямой лини» с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Мы сталкиваемся с ситуацией, когда недобросовестные предприниматели из-за нежелания заключить договор на вывоз ТКО подбрасывают отходы на площадки жилых домов. В результате зачастую они блокируют подход к бакам жителям и может создаваться впечатление, что отходы не вывозились транспортировщиком», — говорится в сообщении пресс-службы «Рифея».
Также региональный оператор выяснил, что площадка находится по адресу ул. Карла Маркса, 25. Заявка от жителей поступила вечером 18 июня. Утром спецтехника выехала на место и очистила территорию.
Стоит отметить, что прокуратура уже начала проверку соблюдения требований законодательства об обращении с твердыми коммунальными отходами на территории Верхней Салды после обращения граждан во время «Прямой лини» с президентом РФ Владимиром Путиным.
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