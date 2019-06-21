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ММК отгрузил в мае потребителям 181,07 тыс. тонн сортового товарного металлопроката
21 июнь 2019 (09:46)
УрБК, Магнитогорск, 21.06.2019. В мае 2019 года Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) отгрузил потребителям 181,07 тыс. т сортового товарного металлопроката, что является максимальным месячным показателем отгрузки данного вида продукции с момента пуска действующих агрегатов сортового цеха.
Как сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК», предыдущий рекордный показатель — 172 тыс. т отгрузки сортового проката — был достигнут на ММК по итогам июля 2015 года.
«В настоящее время сортопрокатные мощности предприятия работают с полной загрузкой. В прошлом году компания произвела около 1,8 млн т сортового проката, при этом 98% всех продаж пришлись на российский рынок и страны СНГ. Ориентируясь на увеличение прибыли, ММК планомерно снижает долю рядового сортамента и наращивает долю более маржинального сортового проката, на который уже приходится около 30% продаж», — говорится в сообщении.
В 2005-2006 годах в сортовом цехе комбината были введены в строй три современных, полностью автоматизированных стана итальянской фирмы Danieli суммарной производительностью свыше 2 млн т сортового проката в год, которые позволили вывести из эксплуатации 4 старых сортовых стана. Эти станы стали первыми, построенными на территории бывшего СССР в постсоветскую эпоху, и по уровню оснащения являются одними из самых современных в мире. Всего с момента пуска новых агрегатов на них было произведено свыше 20 млн т сортового проката.
Как сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК», предыдущий рекордный показатель — 172 тыс. т отгрузки сортового проката — был достигнут на ММК по итогам июля 2015 года.
«В настоящее время сортопрокатные мощности предприятия работают с полной загрузкой. В прошлом году компания произвела около 1,8 млн т сортового проката, при этом 98% всех продаж пришлись на российский рынок и страны СНГ. Ориентируясь на увеличение прибыли, ММК планомерно снижает долю рядового сортамента и наращивает долю более маржинального сортового проката, на который уже приходится около 30% продаж», — говорится в сообщении.
В 2005-2006 годах в сортовом цехе комбината были введены в строй три современных, полностью автоматизированных стана итальянской фирмы Danieli суммарной производительностью свыше 2 млн т сортового проката в год, которые позволили вывести из эксплуатации 4 старых сортовых стана. Эти станы стали первыми, построенными на территории бывшего СССР в постсоветскую эпоху, и по уровню оснащения являются одними из самых современных в мире. Всего с момента пуска новых агрегатов на них было произведено свыше 20 млн т сортового проката.
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