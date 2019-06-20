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В Екатеринбурге суд обязал микрокредитную организацию вернуть заемщику излишне уплаченные проценты по кредиту

20 июнь 2019 (13:57)

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2019. В Екатеринбурге по иску специалистов Роспотребнадзора суд постановил признать погашенным долг местной жительницы перед микрокредитной организацией, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

В июне 2018 года жительница города заключила договор микрозайма на сумму 15 тыс. руб. под 304% годовых.

«Свои обязательства потребитель исполняла своевременно и при первой возможности досрочно закрыла микрозайм, что допускалось условиями договора. Потребитель возвратила сумму основного долга и начисленные проценты за пользование заемными денежными средствами в полном объеме. Но через три месяца ей стали поступать звонки и sms-сообщения с требованиями возвратить долг и просроченные проценты», — отмечает ведомство.

Выяснилось, что микрокредитная компания не произвела досрочное погашение, а списывала поступающую сумму равными платежами в даты погашения микрозайма по графику.

«На претензию потребителя компания не ответила, а продолжала посылать sms-сообщения и беспокоить звонками. Специалистами консультационного пункта было подготовлено исковое заявление в суд с требованиями пересчитать проценты и возвратить излишне начисленные и полученные деньги, а также выдать справку об отсутствии задолженности по договору», — говорится в сообщении.

Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал исполненными обязательства по договору займа перед микрокредитной компанией. Кроме того, с организации взысканы излишне уплаченные проценты за пользование кредитом, штраф за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя, почтовые расходы и расходы на оплату юридических услуг. Компания выплатит бывшей клиентке около 4 тыс. руб.

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