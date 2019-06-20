Новости дня
В Нижнем Тагиле изъяли более 25 тонн фальсифицированного алкоголя
20 июнь 2019 (12:11)
УрБК, Екатеринбург, 20.06.2019. В Нижнем Тагиле сотрудники ФСБ России и спецподразделение Росгвардии изъяли из незаконного оборота более 25 т фальсифицированного алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба Уральского округа войск Национальной гвардии РФ.
«Со склада для хранения фальсифицированной алкогольной продукции было изъято 10 тыс. 999 стеклянных бутылок с нанесенными этикетками водочной и коньячной продукции известных марок, а также 20 тыс. литров этилового спирта, расфасованного в пластиковые канистры (концентрат для приготовления раствора для наружного применения крепостью 95% и раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм крепостью 95%)», — говорится в сообщении.
Фотография предоставлена пресс-службой Управления Росгвардии по Свердловской области
Фальсификат передан на хранение в ММУ МВД России «Нижнетагильское». По факту выявленных нарушений проводится проверка.
«Со склада для хранения фальсифицированной алкогольной продукции было изъято 10 тыс. 999 стеклянных бутылок с нанесенными этикетками водочной и коньячной продукции известных марок, а также 20 тыс. литров этилового спирта, расфасованного в пластиковые канистры (концентрат для приготовления раствора для наружного применения крепостью 95% и раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм крепостью 95%)», — говорится в сообщении.
Фотография предоставлена пресс-службой Управления Росгвардии по Свердловской области
Фальсификат передан на хранение в ММУ МВД России «Нижнетагильское». По факту выявленных нарушений проводится проверка.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге изъяли из незаконного оборота более 120 тыс. литров медицинского спирта
- В Нижнем Тагиле изъяли более 4,6 тыс. бутылок контрафактного алкоголя
- Сотрудники ФСБ изъяли в Свердловской области 4 тонны контрафактного алкоголя
- В Свердловской области сотрудники ФСБ изъяли 16 т контрафактного алкоголя
- В Нижнем Тагиле сотрудники полиции и Росгвардии изъяли 240 литров нелегального алкоголя