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В Нижнем Тагиле изъяли более 25 тонн фальсифицированного алкоголя

20 июнь 2019 (12:11)

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2019. В Нижнем Тагиле сотрудники ФСБ России и спецподразделение Росгвардии изъяли из незаконного оборота более 25 т фальсифицированного алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба Уральского округа войск Национальной гвардии РФ.

«Со склада для хранения фальсифицированной алкогольной продукции было изъято 10 тыс. 999 стеклянных бутылок с нанесенными этикетками водочной и коньячной продукции известных марок, а также 20 тыс. литров этилового спирта, расфасованного в пластиковые канистры (концентрат для приготовления раствора для наружного применения крепостью 95% и раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм крепостью 95%)», — говорится в сообщении.

Фотография предоставлена пресс-службой Управления Росгвардии по Свердловской области
Фотография предоставлена пресс-службой Управления Росгвардии по Свердловской области

Фальсификат передан на хранение в ММУ МВД России «Нижнетагильское». По факту выявленных нарушений проводится проверка.

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