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В Свердловской области число корпоративных банкротств выросло на 5,7%

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2019. В I квартале 2019 года суды признали банкротами 129 свердловских предприятий, что на 5,7% выше уровня предыдущего квартала. Об этом говорится в исследовании Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.



По числу обанкротившихся предприятий Средний Урал занял четвертое место среди российских регионов после Москвы (678 компаний), Санкт-Петербурга (217) и Московской области (156).



Интенсивность банкротств юридических лиц на Среднем Урале в I квартале составила 0,08% (доля обанкротившихся предприятий от общего числа зарегистрированных юрлиц в регионе). Это один из самых высоких показателей по стране.



По данным Арбитражного суда Свердловской области, в I квартале 2019 года были признаны банкротами некоторые достаточно известные компании, в том числе АО «БЗСК-Инвест», АО «Тагилбанк», ООО «Уралдорстрой», ООО «Уральский горнолыжный центр», ООО «Региональный инвестиционный центр». Кроме того, через процедуру банкротства прошли некоторые муниципальные предприятия. В частности, МУП «Каменская сетевая компания» и МУП «Тепловодоснабжение».

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