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В Челябинске реконструкция аэропорта Баландино значительно отстает от графика

УрБК, Москва, 19.06.2019. Реконструкция Челябинского аэропорта Баландино не укладывается в заданные сроки. По плану ее должны завершить к началу саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты РФ.



Сроки выполнения работ по контрактам оказались почти вдвое меньше указанного в проекте организации работ — 13 месяцев вместо 24. «Подрядчик в настоящее время уже не укладывается в график», — отметил аудитор Счетной палаты Валерий Богомолов.



Реконструкция предусматривает расширение взлетно-посадочной полосы, замену перронов, метео- и светосигнального оборудования.



По словам Валерия Богомолова, на сегодняшний день стоимость принятых работ составляет 200 млн руб. — это лишь 5% от стоимости заключенных контрактов.



«Некоторое отставание от освоения выделенных средств связано с тем, что место проведения саммитов ШОС и БРИКС переносилось. Сначала рассматривался Челябинск, потом Сочи и потом снова Челябинск, что потребовало корректировки проекта, в том числе по требованию ФСО. В сжатые сроки — нам оставались 2018-2019 годы, в июне 2020 года уже проводятся саммиты — никто не хотел выходить на конкурсные процедуры. Поэтому мы выбрали единственного поставщика — Центрдорстрой. Контракт был заключен в ноябре, уже весной единственный поставщик начал переброску техники. В настоящее время работы идут полным ходом», — пояснил руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько.



Также к 2020 году должен пройти техническое перевооружение воздушный пункт пропуска в аэропорту Баландино. Однако на момент завершения проверки проектная документация отсутствовала. «Бюджетные ассигнования на выполнение строительно-монтажных работ Росгранстрою не доводились. Соответственно не проведены и конкурентные процедуры по отбору исполнителя работ», — рассказал аудитор.



Реконструкцию ведет единственный исполнитель — общество «Центродорстрой», с которым администрация гражданских аэропортов заключила в 2018 и 2019 годах 4 контракта общей стоимостью 4,1 млрд руб.



По поручению президента РФ Счетная палата продолжит проверку эффективности расходования бюджетных средств на реконструкцию аэропорта Баландино.

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