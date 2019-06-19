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В Челябинске реконструкция аэропорта Баландино значительно отстает от графика
19 июнь 2019 (12:25)
УрБК, Москва, 19.06.2019. Реконструкция Челябинского аэропорта Баландино не укладывается в заданные сроки. По плану ее должны завершить к началу саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты РФ.
Сроки выполнения работ по контрактам оказались почти вдвое меньше указанного в проекте организации работ — 13 месяцев вместо 24. «Подрядчик в настоящее время уже не укладывается в график», — отметил аудитор Счетной палаты Валерий Богомолов.
Реконструкция предусматривает расширение взлетно-посадочной полосы, замену перронов, метео- и светосигнального оборудования.
По словам Валерия Богомолова, на сегодняшний день стоимость принятых работ составляет 200 млн руб. — это лишь 5% от стоимости заключенных контрактов.
«Некоторое отставание от освоения выделенных средств связано с тем, что место проведения саммитов ШОС и БРИКС переносилось. Сначала рассматривался Челябинск, потом Сочи и потом снова Челябинск, что потребовало корректировки проекта, в том числе по требованию ФСО. В сжатые сроки — нам оставались 2018-2019 годы, в июне 2020 года уже проводятся саммиты — никто не хотел выходить на конкурсные процедуры. Поэтому мы выбрали единственного поставщика — Центрдорстрой. Контракт был заключен в ноябре, уже весной единственный поставщик начал переброску техники. В настоящее время работы идут полным ходом», — пояснил руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько.
Также к 2020 году должен пройти техническое перевооружение воздушный пункт пропуска в аэропорту Баландино. Однако на момент завершения проверки проектная документация отсутствовала. «Бюджетные ассигнования на выполнение строительно-монтажных работ Росгранстрою не доводились. Соответственно не проведены и конкурентные процедуры по отбору исполнителя работ», — рассказал аудитор.
Реконструкцию ведет единственный исполнитель — общество «Центродорстрой», с которым администрация гражданских аэропортов заключила в 2018 и 2019 годах 4 контракта общей стоимостью 4,1 млрд руб.
По поручению президента РФ Счетная палата продолжит проверку эффективности расходования бюджетных средств на реконструкцию аэропорта Баландино.
Сроки выполнения работ по контрактам оказались почти вдвое меньше указанного в проекте организации работ — 13 месяцев вместо 24. «Подрядчик в настоящее время уже не укладывается в график», — отметил аудитор Счетной палаты Валерий Богомолов.
Реконструкция предусматривает расширение взлетно-посадочной полосы, замену перронов, метео- и светосигнального оборудования.
По словам Валерия Богомолова, на сегодняшний день стоимость принятых работ составляет 200 млн руб. — это лишь 5% от стоимости заключенных контрактов.
«Некоторое отставание от освоения выделенных средств связано с тем, что место проведения саммитов ШОС и БРИКС переносилось. Сначала рассматривался Челябинск, потом Сочи и потом снова Челябинск, что потребовало корректировки проекта, в том числе по требованию ФСО. В сжатые сроки — нам оставались 2018-2019 годы, в июне 2020 года уже проводятся саммиты — никто не хотел выходить на конкурсные процедуры. Поэтому мы выбрали единственного поставщика — Центрдорстрой. Контракт был заключен в ноябре, уже весной единственный поставщик начал переброску техники. В настоящее время работы идут полным ходом», — пояснил руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько.
Также к 2020 году должен пройти техническое перевооружение воздушный пункт пропуска в аэропорту Баландино. Однако на момент завершения проверки проектная документация отсутствовала. «Бюджетные ассигнования на выполнение строительно-монтажных работ Росгранстрою не доводились. Соответственно не проведены и конкурентные процедуры по отбору исполнителя работ», — рассказал аудитор.
Реконструкцию ведет единственный исполнитель — общество «Центродорстрой», с которым администрация гражданских аэропортов заключила в 2018 и 2019 годах 4 контракта общей стоимостью 4,1 млрд руб.
По поручению президента РФ Счетная палата продолжит проверку эффективности расходования бюджетных средств на реконструкцию аэропорта Баландино.
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