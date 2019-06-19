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Бывшего директора МУП «Алапаевский горводоканал» будут судить за присвоение более 5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2019. В суд направлено уголовное дело в отношении бывшего директора МУП «Алапаевский горводоканал». Ему инкриминирует хищение более 5 млн руб. с использованием своих должностных полномочий, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



«Он обвиняется по части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере» и части 1 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», — говорится в сообщении.



По версии следствия, с июня 2013 года по ноябрь 2017 года директор муниципального предприятия установил себе стимулирующие выплаты на общую сумму более 5 млн руб., причинив таким образом администрации муниципального образования «город Алапаевск» (является учредителем и собственником имущества предприятия) ущерб в особо крупном размере.



Сейчас уголовное дело направлено в Алапаевский городской суд. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.

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