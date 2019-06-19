Новости дня

Цены производителей на бензин в России в мае выросли на 17,5%

УрБК, Москва, 19.06.2019. Цены производителей на автомобильный бензин в России в мае 2019 года выросли на 17,5% по сравнению с апрелем. Об этом говорится в отчете Росстата.



«В обрабатывающих производствах выросли цены на отдельные виды нефтепродуктов: конденсат газовый стабильный — на 18%, бензин автомобильный — на 17,5%, газы нефтяные прочие, не включенные в другие группировки — на 11,8%, пропан и бутан сжиженные — на 8,4%, битумы нефтяные строительные — на 5,7%, кокс нефтяной — на 5%, битумы нефтяные дорожные — на 4,5%, битумы нефтяные кровельные — на 3,7%», — говорится в документе.



В ведомстве отмечают, что рост цен на сырую нефть составил 4,5%. В сфере производства кокса и нефтепродуктов цены производителей в мае выросли по сравнению с апрелем на 7,9%, по сравнению с маем прошлого года — на 3,6%, а по сравнению с декабрем 2018 года снизились на 5,3%.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">19 июнь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 09:04</span><br /><strong>Цены производителей на бензин в России в мае выросли на 17,5%</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 19.06.2019. Цены производителей на автомобильный бензин в России в мае 2019 года выросли на 17,5% по сравнению с апрелем. Об этом говорится в отчете Росстата.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087763-ceny-proizvoditeley-na-benzin-v-rossii-v-mae-vyrosli-na-175.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: