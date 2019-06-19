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Цены производителей на бензин в России в мае выросли на 17,5%
19 июнь 2019 (09:04)
УрБК, Москва, 19.06.2019. Цены производителей на автомобильный бензин в России в мае 2019 года выросли на 17,5% по сравнению с апрелем. Об этом говорится в отчете Росстата.
«В обрабатывающих производствах выросли цены на отдельные виды нефтепродуктов: конденсат газовый стабильный — на 18%, бензин автомобильный — на 17,5%, газы нефтяные прочие, не включенные в другие группировки — на 11,8%, пропан и бутан сжиженные — на 8,4%, битумы нефтяные строительные — на 5,7%, кокс нефтяной — на 5%, битумы нефтяные дорожные — на 4,5%, битумы нефтяные кровельные — на 3,7%», — говорится в документе.
В ведомстве отмечают, что рост цен на сырую нефть составил 4,5%. В сфере производства кокса и нефтепродуктов цены производителей в мае выросли по сравнению с апрелем на 7,9%, по сравнению с маем прошлого года — на 3,6%, а по сравнению с декабрем 2018 года снизились на 5,3%.
«В обрабатывающих производствах выросли цены на отдельные виды нефтепродуктов: конденсат газовый стабильный — на 18%, бензин автомобильный — на 17,5%, газы нефтяные прочие, не включенные в другие группировки — на 11,8%, пропан и бутан сжиженные — на 8,4%, битумы нефтяные строительные — на 5,7%, кокс нефтяной — на 5%, битумы нефтяные дорожные — на 4,5%, битумы нефтяные кровельные — на 3,7%», — говорится в документе.
В ведомстве отмечают, что рост цен на сырую нефть составил 4,5%. В сфере производства кокса и нефтепродуктов цены производителей в мае выросли по сравнению с апрелем на 7,9%, по сравнению с маем прошлого года — на 3,6%, а по сравнению с декабрем 2018 года снизились на 5,3%.
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