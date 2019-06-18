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Житель Китая пытался провезти через Кольцово 15 кг деталей для ремонта конвейерной ленты

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2019. Пассажир рейса «Пекин-Екатеринбург» пытался провезти через границу несколько коробок с различными деталями для ремонта конвейерной ленты. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



«Сотрудники таможни обнаружили в багаже сверла, подшипники и многое другое. Общий вес коробок составил 14,4 кг», — говорится в сообщении.



Житель Китая объяснил, что он специалист по наладке оборудования, а детали везет для ремонта конвейерной ленты по производству продуктов питания на одном из предприятий Екатеринбурга. Однако о том, что такой багаж надо декларировать, он не знал.



«Если предприятие вызывает специалиста из-за границы, который везет с собой оборудование или запчасти, то такой товар подлежит обязательному декларированию. Поскольку этого сделано не было, все детали изъяли в рамках возбужденного административного дела», — объяснил начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) Дмитрий Шишкин.



Проводится административное расследование. Все комплектующие отправили на экспертизу, чтобы определить стоимость. От этого будет зависеть штраф, он составит от половины до двукратной стоимости товара.



После рассмотрения дела по существу и уплаты назначенного штрафа, гражданин сможет либо задекларировать товар, либо увезти его обратно в Китай.

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