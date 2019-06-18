Константин Селянин о проблеме высокой закредитованности населения

Константин Селянин, независимый финансовый аналитик

Проблема высокой закредитованности приобретает все большие масштабы. Общая задолженность россиян по всем видам кредитов в настоящее время превышает 14,5 трлн руб. Это очень большая цифра, которая продолжает расти. Долги граждан по кредитам увеличиваются двузначными темпами. В 2019 году темпы роста ненамного ниже уровня прошлого года.Эта проблема может привести к чрезвычайно серьезным последствиям, особенно на фоне непрерывного снижения реальных доходов населения. Люди все чаще вынуждены брать новые займы, чтобы поддерживать существующий уровень жизни. Далеко не все хотят искать вторую работу или ограничивать свои траты. Многим людям намного проще жить на заемные средства.Еще одной причиной роста закредитованности населения является нежелание банков повышать требования к потенциальным заемщикам. Многие организации выдают кредиты тем гражданам, которые не имеют стабильного заработка. По идее, таким людям вообще не надо давать деньги в долг. Если им не хватает средств, то они должны искать дополнительные источники дохода.Таким образом, мы видим встречное движение. С одной стороны, есть люди, которые привыкли жить в долг. С другой — банки, которые охотно кредитуют таких заемщиков. В результате наблюдается серьезное повышение закредитованности.Рост числа выданных кредитов на фоне снижения реальных доходов в среднесрочной перспективе может стать причиной резкого увеличения объема просроченной задолженности. В какой-то момент некоторые граждане просто не смогут обслуживать взятые на себя финансовые обязательства. Уже через полтора-два года ситуация может выйти из-под контроля.Сейчас никто не может определить долю заемщиков, которые потенциально являются проблемными. Банки нередко выдают клиентам новые кредиты на обслуживание предыдущих. В этих условиях сложно оценить качество задолженности перед банками.Мы видим, что власти обратили внимание на эту проблему. В частности, уже был принят закон об «ипотечных каникулах». Также Банк России всерьез обеспокоен ростом необеспеченных потребительских кредитов. Риторика регулятора в последнее время серьезно ужесточилась. Кроме того, мы видим, что ЦБ уже изменил требования по резервированию для потребительских кредитов. Это осложнило банкам процесс выдачи заемных средств населению. Несмотря на это, регулятор пока действует осторожно и не предпринимает кардинальных мер для ограничения роста закредитованности.Очевидно, что такая ситуация не может продолжаться долго. Избежать массового роста просроченной задолженности будет сложно. Однако масштаб этой проблемы во многом будет зависеть от последовательности действий ЦБ. На мой взгляд, регулятору нужно активнее вмешиваться в ситуацию.