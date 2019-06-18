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Нефтесервисный дивизион Группы ЧТПЗ расширяет сотрудничество с «Газпром нефтью»

УрБК, Челябинск, 18.06.2019. Филиал «Римера-Сервис-НЦТБ» (входит в сервисную сеть «Римера-Сервис» Группы компаний «Римера» — нефтесервисный дивизион Группы ЧТПЗ) начал оказывать услуги по новому пятилетнему контракту компании «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» (дочерняя компания «Газпром нефть»).



Как сообщает пресс-служба Группы ЧТПЗ, по условиям договора специалисты подразделения «Римера-Сервис» в Ноябрьске и Муравленко ежемесячно будут производить ремонт и сервисное обслуживание 33 тыс. насосно-компрессорных труб (НКТ). Полученный в результате победы в тендере контракт увеличит общий объем ежегодных отгрузок НКТ до 1,5 млн шт., а долю рынка в ХМАО и ЯНАО с 16% до 19%.



Для оказания услуг по новому контракту, сокращения затрат на перевозку продукции и снижения ее себестоимости на площадках «Римера-Сервис» в Муравленко и Ноябрьске расширили производственные мощности: модернизировали линии нарезки разных типоразмеров труб, провели капитальный ремонт мойки НКТ и оснастили цеха новым автоматическим оборудованием — установкой дефектоскопии и муфтоотворотами.



Помимо этого, отвечая требованиям заказчика и тенденциям по энергосбережению, «Римера-Сервис» оптимизировала системы теплоснабжения, водопотребления и водоотведения, а также полностью перешла на светодиодное освещение.



«Для успешного выполнения долгосрочного контракта и соблюдения всех требований клиента сервисная сеть «Римера-Сервис» существенно расширила производственные мощности. Общий объем инвестиций в обновление производства составил 60 млн руб.», — подчеркивает директор по трубному сервису «Римера-Сервис» Евгений Гаас.



По итогам 2018 года «Римера-Сервис» стала лидером рынка ремонта НКТ в ХМАО и ЯНАО с долей 16%.

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